Виктор Томенко поздравил жителей Алтайского края с Первомаем

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и председатель АКЗС Александр Романенко поздравили жителей края с 1 Мая. Обращение в честь праздника опубликовала пресс-служба регионального правительства.

Они напомнили, что Первомай объединяет всех, «кто любит своё дело, трудом славит Родину и вносит вклад в её развитие». По словам губернатора и председателя парламента, в условиях неблагоприятного воздействия факторов внешней экономики Алтайский край выполняет миссию продовольственного обеспечения страны.

«Выражаем вам признательность за труд, верность любимому делу, сохранение лучших профессиональных традиций! Желаем бодрости, крепости духа, здоровья и хорошего настроения!» — добавили чиновники.

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Барнаульцев с 1 Мая также поздравил мэр краевой столицы Вячеслав Франк. Как сообщает пресс-центр горадминистрации, он пожелал всем семейного благополучия, стабильности и дальнейшей честной работы на благо города.