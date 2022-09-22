Володин ответил, можно ли отправить на спецоперацию депутатов Госдумы и депутатов «пониже»

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил в своём Telegram-канале, что у депутатов нет никакой брони и они должны участвовать в спецоперации.

«Кто соответствует требованиям частичной мобилизации, должны помочь своим участием в специальной военной операции. Никакой брони у депутатов нет, — написал Володин.

Он подчеркнул, что на территории СВО находятся Адам Делимханов, Дмитрий Саблин, Виктор Водолацкий, Ахмед Догаев и другие депутаты Госдумы.

Исходя из слов Володина, можно предположить, что брони нет также и у депутатов регионального и муниципального уровней.

«Сейчас время вызовов. Но вместе мы обязательно их преодолеем. Безопасность наших граждан и суверенитет страны будут обеспечены», — заключил спикер ГД.

Ранее олимпийский чемпион заявил, что спортсменов можно мобилизовать и отправлять на фронт, но не со шпагой.