Олимпийский чемпион заявил, что спортсменов можно мобилизовать и отправлять на фронт, но не со шпагой
Он указал, что сам хорошо владеет оружием, но не подходит по возрасту
Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов ответил на вопрос, необходимо ли призывать спортсменов в Вооружённые силы РФ, сообщает Sport24.
«Если возраст и здоровье позволяют спортсменам идти на фронт, то они обязаны быть мобилизованы. Но главный вопрос, готовы ли они?» — подчеркнул Тихонов.
Он указал, что сам хорошо владеет оружием, но не подходит по возрасту. А вот чем может помочь футболист, хоккеист или фехтовальщик — это большой вопрос, ведь не пойдёт же воевать шпажист со шпагой.
«Из спортсменов надо брать готовых ребят, которые отслужили и обучены военному делу. Если у нас сейчас начнут мобилизовывать деятелей спорта просто так, то это равносильно тому, чтобы послать на верную гибель», — отметил олимпийский чемпион.
Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. В Вооружённые силы РФ планируется призвать 300 тысяч резервистов.
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