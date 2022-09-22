Олимпийский чемпион заявил, что спортсменов можно мобилизовать и отправлять на фронт, но не со шпагой

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов ответил на вопрос, необходимо ли призывать спортсменов в Вооружённые силы РФ, сообщает Sport24.

«Если возраст и здоровье позволяют спортсменам идти на фронт, то они обязаны быть мобилизованы. Но главный вопрос, готовы ли они?» — подчеркнул Тихонов.

Он указал, что сам хорошо владеет оружием, но не подходит по возрасту. А вот чем может помочь футболист, хоккеист или фехтовальщик — это большой вопрос, ведь не пойдёт же воевать шпажист со шпагой.

«Из спортсменов надо брать готовых ребят, которые отслужили и обучены военному делу. Если у нас сейчас начнут мобилизовывать деятелей спорта просто так, то это равносильно тому, чтобы послать на верную гибель», — отметил олимпийский чемпион.

Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. В Вооружённые силы РФ планируется призвать 300 тысяч резервистов.

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