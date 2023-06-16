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"Однушку", где пантера смотрит телевизор, сдают за 1,9 тыс. рублей в Барнауле

Квартиру с необычным жителем сдают в краевой столице

16 июня 2023, 07:01, Анастасия Бичакова

Фото: "Авито"
Фото: "Авито"

"Однушку" с интерьером в светлых цветах сдают на ул. Малахова, 119, в Барнауле за 1,9 тыс. рублей в сутки. В ней есть двуспальная кровать, раскладной диван, кухонный гарнитур, плита, стиральная машина и…

Телевизор, который смотрит плюшевая розовая пантера, сидящая на диване. Она держит в лапе пульт и взором, отчего-то грустным, окидывает красующихся на экране фламинго. Сплошная драма.

В квартире есть Wi-Fi. Кроме того, постояльцам предоставляют доступ к подписке на онлайн-кинотеатр с фильмами.

Гостям также обещают фен, гигиенические средства (шампунь, гель для душа, мыло, ватные палочки и диски), чай, кофе, сахар, соль и перец.

Сумма залога при регистрации заезда – 2 тыс. рублей, говорится в объявлении на "Авито".

В районе, где сдают "однушку", развита инфраструктура. В шаговой доступности торговые центры, продуктовые магазины, медицинские центры, зоопарк, школы, детские сады и остановки общественного транспорта.

Фото:

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НОВОСТИАлтай
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Комментарии 4

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Гость

07:28:03 16-06-2023

АМИК взялся каждый день рекламировать посуточные квартиры.... за процент?

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Гость

07:49:32 16-06-2023

продам гараж. даже два. сколько будет стоить реклама?

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Гость

09:44:42 16-06-2023

Гость (07:49:32 16-06-2023) продам гараж. даже два. сколько будет стоить реклама?... выложи на авито . с руками оторвут. гаражей не хватает

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Гость

10:47:51 16-06-2023

Авито (дальше матерок) аккаунт 10 ти летний заблокировала, видите ли им не понятно а я это я, или кто еще.

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