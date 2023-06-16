"Однушку", где пантера смотрит телевизор, сдают за 1,9 тыс. рублей в Барнауле
Квартиру с необычным жителем сдают в краевой столице
16 июня 2023, 07:01, Анастасия Бичакова
"Однушку" с интерьером в светлых цветах сдают на ул. Малахова, 119, в Барнауле за 1,9 тыс. рублей в сутки. В ней есть двуспальная кровать, раскладной диван, кухонный гарнитур, плита, стиральная машина и…
Телевизор, который смотрит плюшевая розовая пантера, сидящая на диване. Она держит в лапе пульт и взором, отчего-то грустным, окидывает красующихся на экране фламинго. Сплошная драма.
В квартире есть Wi-Fi. Кроме того, постояльцам предоставляют доступ к подписке на онлайн-кинотеатр с фильмами.
Гостям также обещают фен, гигиенические средства (шампунь, гель для душа, мыло, ватные палочки и диски), чай, кофе, сахар, соль и перец.
Сумма залога при регистрации заезда – 2 тыс. рублей, говорится в объявлении на "Авито".
В районе, где сдают "однушку", развита инфраструктура. В шаговой доступности торговые центры, продуктовые магазины, медицинские центры, зоопарк, школы, детские сады и остановки общественного транспорта.
07:28:03 16-06-2023
АМИК взялся каждый день рекламировать посуточные квартиры.... за процент?
07:49:32 16-06-2023
продам гараж. даже два. сколько будет стоить реклама?
09:44:42 16-06-2023
Гость (07:49:32 16-06-2023) продам гараж. даже два. сколько будет стоить реклама?... выложи на авито . с руками оторвут. гаражей не хватает
10:47:51 16-06-2023
Авито (дальше матерок) аккаунт 10 ти летний заблокировала, видите ли им не понятно а я это я, или кто еще.