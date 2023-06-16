"Однушку", где пантера смотрит телевизор, сдают за 1,9 тыс. рублей в Барнауле

Квартиру с необычным жителем сдают в краевой столице

16 июня 2023, 07:01, Анастасия Бичакова

Фото: "Авито"

"Однушку" с интерьером в светлых цветах сдают на ул. Малахова, 119, в Барнауле за 1,9 тыс. рублей в сутки. В ней есть двуспальная кровать, раскладной диван, кухонный гарнитур, плита, стиральная машина и…

Телевизор, который смотрит плюшевая розовая пантера, сидящая на диване. Она держит в лапе пульт и взором, отчего-то грустным, окидывает красующихся на экране фламинго. Сплошная драма.

























Фото: "Авито"

В квартире есть Wi-Fi. Кроме того, постояльцам предоставляют доступ к подписке на онлайн-кинотеатр с фильмами.

Гостям также обещают фен, гигиенические средства (шампунь, гель для душа, мыло, ватные палочки и диски), чай, кофе, сахар, соль и перец.

Сумма залога при регистрации заезда – 2 тыс. рублей, говорится в объявлении на "Авито".

В районе, где сдают "однушку", развита инфраструктура. В шаговой доступности торговые центры, продуктовые магазины, медицинские центры, зоопарк, школы, детские сады и остановки общественного транспорта.