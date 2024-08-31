Основателя издания "Медуза"* внесли в реестр иноагентов
Галина Тимченко, в частности, распространяла недостоверную информацию о политике российских властей
31 августа 2024, 09:00, ИА Амител
Минюст России признал основателя издания "Медуза"* Галину Тимченко иностранным агентом, сообщается на сайте ведомства.
Отмечается, что женщина участвовала в создании и распространении материалов иноагентов, выступала против СВО и распространяла недостоверную информацию о политике российских властей.
Помимо этого, она – соучредитель и гендиректор интернет-ресурса, который включен в реестр иноагентов и нежелательных организаций в России.
Сейчас 62-летняя Тимченко проживает за рубежом.
Помимо нее, статус иностранного агента присвоили юристу Елене Лукьяновой, НКО "Гражданская инициатива против экологической преступности" и объединению "Коалиция Новосибирск 2020".
* Medusa Project признана в России СМИ – иностранным агентом и нежелательной организацией
09:37:28 31-08-2024
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