Основателя издания "Медуза"* внесли в реестр иноагентов

Галина Тимченко, в частности, распространяла недостоверную информацию о политике российских властей

31 августа 2024, 09:00, ИА Амител

Галина Тимченко / Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Минюст России признал основателя издания "Медуза"* Галину Тимченко иностранным агентом, сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что женщина участвовала в создании и распространении материалов иноагентов, выступала против СВО и распространяла недостоверную информацию о политике российских властей.

Помимо этого, она – соучредитель и гендиректор интернет-ресурса, который включен в реестр иноагентов и нежелательных организаций в России.

Сейчас 62-летняя Тимченко проживает за рубежом.

Помимо нее, статус иностранного агента присвоили юристу Елене Лукьяновой, НКО "Гражданская инициатива против экологической преступности" и объединению "Коалиция Новосибирск 2020".

* Medusa Project признана в России СМИ – иностранным агентом и нежелательной организацией