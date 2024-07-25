Рассказываем, как там готовятся к очередному заселению студентов

25 июля 2024, 17:35, ИА Амител

Студенческий городок АлтГТУ / Фото: пресс-служба вуза

Студенческий городок Алтайского технического госуниверситета (АлтГТУ) – это место для комфортной жизни и учебы ребят. Раскинувшись от улицы Димитрова до улицы Кирова, с одним из зданий на улице Некрасова, городок предлагает студентам проживание в непосредственной близости от учебных корпусов.

Путь от общежития № 6 до нового корпуса АлтГТУ займет всего две минуты, а до главного корпуса на улице Ленина, 46, – не более девяти минут от самого дальнего общежития № 4.

В распоряжении студентов семь общежитий, предлагающих различные типы размещения:

секционный;

коридорно-квартирный;

коридорный.

Всего в них насчитывают более 1000 жилых комнат.

Студенческий городок АлтГТУ / Фото: пресс-служба вуза

Ежегодно с мая по сентябрь в студгородке АлтГТУ проводят обновление. В этот период в комнатах выполняют как капитальный, так и косметический ремонт, а также проводят комплексную санитарную обработку.

"После выпуска студентов более 80 комнат в разных общежитиях требовали капремонта. В него входит: штукатурка и покраска стен, ремонт пола, возможно, замена линолеума, а также полная проверка проводки. Также мы ежегодно делаем косметический ремонт в комнатах, где живут студенты старших курсов. Помимо ремонта комнат, мы следим за фасадами общежитий. Например, в общежитиях № 1, 2, 5, 7 отремонтировали кровлю", – рассказывает проректор по АХР АлтГТУ Василий Табанюхов.

Работы планируют завершить к середине августа, к началу первой волны заселений.

С 26 по 30 августа 2024 года стартует заселение студентов первого курса. Для каждого факультета предусмотрен свой день. Ознакомиться с графиком можно на сайте приемной комиссии .

"Мы готовы заселить ребят не только из районов Алтайского края, но и из Новоалтайска, с. Бобровка. Рассматриваем даже заселение детей из Барнаула при наличии свободных мест. Всех студентов заселяем на одинаковых условиях: без разницы, поступили они в колледж или на программы высшего образования, бюджет или внебюджет. Единственный нюанс – несовершеннолетние студенты колледжа заселяются в присутствии родителей", – говорит начальник управления студенческого городка Марина Черкасова.Комнаты в общежитиях свободные и светлые, ребята живут в основном по два-три человека. При желании родители могут посмотреть условия проживания детей во время заселения. Для этого им необходимо иметь при себе документы.

По вопросам заселения можно обратиться в приемную комиссию: +7 (3852) 29-07-29 или в управление студенческого городка: +7 (3852) 29-09-77, 29-09-54.