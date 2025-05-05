Отопительный сезон завершат в Барнауле 5 мая

С этого дня внутридомовые системы перейдут в "летний" режим

05 мая 2025, 07:00, ИА Амител

Батарея, отопление / Фото: amic.ru

5 мая в Барнауле завершат отопительный сезон. Об этом сообщили в администрации города, где 29 апреля было подписано соответствующее постановление.

С этого дня энергетики начнут постепенно разгружать систему, а управляющие организации переведут в "летний" режим внутридомовое оборудование.

Кроме того, с завершением отопительного сезона СГК начнет подготовку к следующему осенне-зимнему периоду. Энергетики приступят к замене тепловых сетей краевой столицы и испытаниям. Так, с 12 по 18 мая пройдет диагностика на тепловые потери. 19 мая стартует первый этап гидравлических испытаний, которые будут сопровождаться отключением горячей воды. Подробнее о зонах ограничения водоснабжения, сроках и адресах можно прочитать здесь.