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Отопительный сезон завершат в Барнауле 5 мая

С этого дня внутридомовые системы перейдут в "летний" режим

05 мая 2025, 07:00, ИА Амител

Батарея, отопление / Фото: amic.ru
Батарея, отопление / Фото: amic.ru

5 мая в Барнауле завершат отопительный сезон. Об этом сообщили в администрации города, где 29 апреля было подписано соответствующее постановление.

С этого дня энергетики начнут постепенно разгружать систему, а управляющие организации переведут в "летний" режим внутридомовое оборудование.

Кроме того, с завершением отопительного сезона СГК начнет подготовку к следующему осенне-зимнему периоду. Энергетики приступят к замене тепловых сетей краевой столицы и испытаниям. Так, с 12 по 18 мая пройдет диагностика на тепловые потери. 19 мая стартует первый этап гидравлических испытаний, которые будут сопровождаться отключением горячей воды. Подробнее о зонах ограничения водоснабжения, сроках и адресах можно прочитать здесь.

Барнаул / Фото: Сибирская генерирующая компания (СГК)

Опубликован график отключений горячей воды в Барнауле в 2025 году. Карта, сроки и адреса

В этом году отключения горячей воды на время гидравлических испытаний разделены на четыре этапа
НОВОСТИОбщество
Барнаул отопительный сезон отопление

Комментарии 7

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Жора

10:27:55 05-05-2025

Не рановато завершили?

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Гость

11:20:17 05-05-2025

Жора (10:27:55 05-05-2025) Не рановато завершили?... Так некоторые с середины апреля ноют, что надо выключать

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Гость

12:13:49 05-05-2025

А у нас в Невском ещё неделю назад отключили. Батареи абсолютно холодные, но в объявлениях написали, что с 29 апреля будут снижена подача ресурса. Я правильно понимаю, это означает что ресурс не подаётся, а платить за него нужно?

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Гость

12:59:33 05-05-2025

Гость (12:13:49 05-05-2025) А у нас в Невском ещё неделю назад отключили. Батареи абсолю... А вы реально думаете, что будете меньше платить? Наивные. Меньше платят только те, у кого счетчики.

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Гость

14:36:24 05-05-2025

Гость (12:59:33 05-05-2025) А вы реально думаете, что будете меньше платить? Наивные. Ме...
Как же вы заблуждаетесь! Наивный. Меньше платят не те - у кого счетчики, а те - кто пользуется ресурсом в обход счетчиков! И ещё, мало платят те - у кого высокий доход, позволяющий не обращать внимания на такие мелочи. Счетчики для желающих платить меньше - это путь вникуда или на дно. Когда экономия становится навязчивой идеей, лучше недогреться, но заплатить меньше, недомыться - но заплатить меньше и т.п. Но у ресурсовиков есть хороший инструмент бороться с любителями экономить - это поднимать тариф с запасом на экономию и не только.

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Элен без ребят

12:27:30 05-05-2025

у нас качегарят, как зимой. хоть бы сегодня отключили!

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Гость

16:45:57 05-05-2025

А у нас с включёнными батареями в квартире температура воздуха не поднимается выше 22 градусов. Представляю, какой холод начнётся с отключением отопления... Тем более с учётом климата региона и предстоящих типичных майских холодов.

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