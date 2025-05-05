Отопительный сезон завершат в Барнауле 5 мая
С этого дня внутридомовые системы перейдут в "летний" режим
05 мая 2025, 07:00, ИА Амител
5 мая в Барнауле завершат отопительный сезон. Об этом сообщили в администрации города, где 29 апреля было подписано соответствующее постановление.
С этого дня энергетики начнут постепенно разгружать систему, а управляющие организации переведут в "летний" режим внутридомовое оборудование.
Кроме того, с завершением отопительного сезона СГК начнет подготовку к следующему осенне-зимнему периоду. Энергетики приступят к замене тепловых сетей краевой столицы и испытаниям. Так, с 12 по 18 мая пройдет диагностика на тепловые потери. 19 мая стартует первый этап гидравлических испытаний, которые будут сопровождаться отключением горячей воды. Подробнее о зонах ограничения водоснабжения, сроках и адресах можно прочитать здесь.
10:27:55 05-05-2025
Не рановато завершили?
11:20:17 05-05-2025
Жора (10:27:55 05-05-2025) Не рановато завершили?... Так некоторые с середины апреля ноют, что надо выключать
12:13:49 05-05-2025
А у нас в Невском ещё неделю назад отключили. Батареи абсолютно холодные, но в объявлениях написали, что с 29 апреля будут снижена подача ресурса. Я правильно понимаю, это означает что ресурс не подаётся, а платить за него нужно?
12:59:33 05-05-2025
Гость (12:13:49 05-05-2025) А у нас в Невском ещё неделю назад отключили. Батареи абсолю... А вы реально думаете, что будете меньше платить? Наивные. Меньше платят только те, у кого счетчики.
14:36:24 05-05-2025
Гость (12:59:33 05-05-2025) А вы реально думаете, что будете меньше платить? Наивные. Ме...
Как же вы заблуждаетесь! Наивный. Меньше платят не те - у кого счетчики, а те - кто пользуется ресурсом в обход счетчиков! И ещё, мало платят те - у кого высокий доход, позволяющий не обращать внимания на такие мелочи. Счетчики для желающих платить меньше - это путь вникуда или на дно. Когда экономия становится навязчивой идеей, лучше недогреться, но заплатить меньше, недомыться - но заплатить меньше и т.п. Но у ресурсовиков есть хороший инструмент бороться с любителями экономить - это поднимать тариф с запасом на экономию и не только.
12:27:30 05-05-2025
у нас качегарят, как зимой. хоть бы сегодня отключили!
16:45:57 05-05-2025
А у нас с включёнными батареями в квартире температура воздуха не поднимается выше 22 градусов. Представляю, какой холод начнётся с отключением отопления... Тем более с учётом климата региона и предстоящих типичных майских холодов.