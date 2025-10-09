НОВОСТИПроисшествия

В Рубцовске люди продолжают мерзнуть из-за срыва начала отопительного сезона

По словам жильцов, они неоднократно обращались за решением проблемы в мэрию, однако точных сроков подачи тепла так и не получили

09 октября 2025, 07:00, ИА Амител

Батарея, отопление / Фото: amic.ru
Батарея, отопление / Фото: amic.ru

В Рубцовске, где отопительный сезон официально стартовал 29 сентября, сотни жителей многоквартирных домов до сих пор остаются без тепла, сообщает "Народный фронт".

По состоянию на 8 октября, в квартирах некоторых многоэтажек, в частности в домах № 39 и 41 на улице Алтайской, температура не превышает 15 градусов.

По словам жильцов, они неоднократно обращались за решением проблемы в мэрию, Сибирскую генерирующую компанию и управляющие компании, однако точных сроков подачи тепла так и не получили.

К ситуации подключился Народный фронт, направивший официальные обращения в УК и СГК с требованием срочно запустить отопление, а также в администрацию Рубцовска с просьбой взять на контроль проблемы с отопительным сезоном в городе.

Ранее прокуратура Рубцовска начала проверку из-за массовых отключений отопления в городе.

Рубцовск отопительный сезон отопление
Читайте также в сюжете: Отопительный сезон на Алтае

Комментарии 2

Avatar Picture
Гость

07:52:40 09-10-2025

Это поди как было когда там съедали одного из неугодных руководителей?...
Из края звонят - остановить котельные...!
А тот глава Рубцовска сам лично объезжает котельные и говорит что бы запускали!...
И так пока не поднялась народная волна...
Теперь неверное опять кого съедают...?

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Сергей5

10:01:41 09-10-2025

Нет, ребята демократы, это буржуинская система сама себя съедает. Толи ещё будет!

  3 Нравится
Ответить
Лента новостей

Народный знак качества

Все новости

Новости партнеров