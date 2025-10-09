В Рубцовске люди продолжают мерзнуть из-за срыва начала отопительного сезона
09 октября 2025, 07:00, ИА Амител
В Рубцовске, где отопительный сезон официально стартовал 29 сентября, сотни жителей многоквартирных домов до сих пор остаются без тепла, сообщает "Народный фронт".
По состоянию на 8 октября, в квартирах некоторых многоэтажек, в частности в домах № 39 и 41 на улице Алтайской, температура не превышает 15 градусов.
По словам жильцов, они неоднократно обращались за решением проблемы в мэрию, Сибирскую генерирующую компанию и управляющие компании, однако точных сроков подачи тепла так и не получили.
К ситуации подключился Народный фронт, направивший официальные обращения в УК и СГК с требованием срочно запустить отопление, а также в администрацию Рубцовска с просьбой взять на контроль проблемы с отопительным сезоном в городе.
Ранее прокуратура Рубцовска начала проверку из-за массовых отключений отопления в городе.
07:52:40 09-10-2025
Это поди как было когда там съедали одного из неугодных руководителей?...
Из края звонят - остановить котельные...!
А тот глава Рубцовска сам лично объезжает котельные и говорит что бы запускали!...
И так пока не поднялась народная волна...
Теперь неверное опять кого съедают...?
10:01:41 09-10-2025
Нет, ребята демократы, это буржуинская система сама себя съедает. Толи ещё будет!