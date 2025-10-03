В Рубцовске во многих домах до сих пор нет отопления

При этом рубцовский филиал СГК в этом году направил 460 млн рублей на ремонт и модернизацию теплосетей

03 октября 2025, 22:00, ИА Амител

Батарея, отопление / Фото: amic.ru

Сибирская генерирующая компания, отвечая на запрос "Вестей Алтай", сообщила, что задержка связана с ремонтными работами. Часть из них проводится для устранения непредвиденных дефектов, которые невозможно было спрогнозировать заранее.

Накануне в СГК заявляли, что тепло уже получают около половины жителей города. Однако какие-либо изменения за последние сутки в компании прокомментировать не смогли.

Тем, кому посчастливилось и отопление дали, отмечают, что не ощущают его.

«У нас батареи едва теплые. Можно сказать и не дали, спим под двумя одеялами», – сообщил нам житель Рубцовска.

При этом рубцовский филиал СГК в этом году направил 460 млн рублей на ремонт и модернизацию теплосетей. Тем не менее многие дома до сих пор остаются без отопления в уже начавшемся отопительном сезоне.