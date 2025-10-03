В Рубцовске во многих домах до сих пор нет отопления
03 октября 2025, 22:00, ИА Амител
Сибирская генерирующая компания, отвечая на запрос "Вестей Алтай", сообщила, что задержка связана с ремонтными работами. Часть из них проводится для устранения непредвиденных дефектов, которые невозможно было спрогнозировать заранее.
Накануне в СГК заявляли, что тепло уже получают около половины жителей города. Однако какие-либо изменения за последние сутки в компании прокомментировать не смогли.
Тем, кому посчастливилось и отопление дали, отмечают, что не ощущают его.
«У нас батареи едва теплые. Можно сказать и не дали, спим под двумя одеялами», – сообщил нам житель Рубцовска.
При этом рубцовский филиал СГК в этом году направил 460 млн рублей на ремонт и модернизацию теплосетей. Тем не менее многие дома до сих пор остаются без отопления в уже начавшемся отопительном сезоне.
08:27:19 04-10-2025
Батареи ледяные 🥶. Большинство домов мёрзнут 🥶. Сгк только деньги собирают, а работы не выполняют 🤷.
16:48:55 04-10-2025
Гость (08:27:19 04-10-2025) Батареи ледяные 🥶. Большинство домов мёрзнут 🥶. Сгк только... Еще и воду горячую 2 день как отключили
10:21:25 04-10-2025
В Барнауле тоже во многих домах до сих пор нет отопления и никому до этого дела нет, подают красивые отчеты
16:02:45 04-10-2025
Гость (10:21:25 04-10-2025) В Барнауле тоже во многих домах до сих пор нет отопления и н... пишите тут адреса у кого нет отопления, Барнаул?
18:49:54 04-10-2025
Рубцовск, хвалитесь где тепло, на работе и дома тепла нет, обогреватель наше все!
16:56:20 05-10-2025
А кто-то ответит за эту преступную халатность!? Летом почему не работали!? Жители более половины домов без отопления!! Это говорит лишь о том, что СГК летом не занималось подготовкой к отопительному сезону. Виновные должны понести наказание.