Эксперт назвала лучшие направления для семейного отдыха с детьми

16 января 2024, 07:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Весенние каникулы у большинства алтайских школьников официально стартуют с 25 марта и продлятся неделю. Однако фактически дети, которые учатся на пятидневке, начнут отдыхать уже в субботу, 23 марта. А это значит, что впереди целых девять дней, когда можно слетать в мини-отпуск. Какие направления сейчас доступны и сколько стоят путевки, amic.ru рассказала руководитель турагентства "100 дорог" Евгения Беспалова.

Куда можно поехать за границу на весенних каникулах?

Жители Алтайского края уже активно бронируют заграничный отдых на весенние каникулы с прямыми вылетами из Новосибирска, отмечает эксперт. Напомним, прямых рейсов в другие страны из Барнаула в 2024 году нет. Наибольшим спросом у туристов пользуются отели высокого уровня в Таиланде, расположенные на первой линии от моря, отмечает собеседница.

Цены:

Паттайя

Вылет 24 марта на 7 ночей – от 92 000 рублей;

вылет 24 марта на 8 ночей – от 95 000 рублей;

вылет 26 марта на 9 ночей – от 91 000 рублей;

Пхукет

Вылет 22 марта на 10 ночей – от 103 000 рублей;

вылет 24 марта на 6 ночей – от 107 000 рублей.

Также в топе запросов на последнюю десятидневку марта Объединенные Арабские Эмираты. В это время здесь уже устанавливается комфортная погода для прогулок и пляжного отдыха. Максимальная температура воздуха составляет +28°C: вода прогревается как в бассейнах, так и в море. Считается, что середина весны – идеальное время для поездки в Дубай с детьми.

Цены:

Вылет 22 марта на 6 ночей – от 74 000 рублей;

вылет 22 марта на 7 ночей – от 81 000 рублей;

вылет 22 марта на 8 ночей – от 86 000 рублей;

вылет 22 марта на 9 ночей – от 91 000 рублей.

Среди доступных направлений также Шри-Ланка. Кстати, власти этой страны одобрили выдачу бесплатных виз для россиян. Евгения Беспалова подчеркивает, что цены на проживание в весенние каникулы там очень хорошие, сервис на уровне – лучше египетского, но похуже турецкого. Кроме того, здесь есть любимая россиянами система "все включено".

"Однако семьям с детьми следует учитывать, что на Шри-Ланке практически на всех пляжах сильная волна, и отели стоит выбирать очень внимательно с учетом этой особенности отдыха здесь", – рекомендует эксперт.

Цены:

Вылет 24 марта на 9 ночей – от 90 000 рублей.

В такую же стоимость обойдется отдых в Египте, однако за эту цену в этой стране получится провести на одну ночь больше.

"Погода в Египте в зимнее время довольно прохладная, поэтому туроператор снял все рейсы вплоть до 16 марта. А уже с этой даты вылеты из Новосибирска стоят раз в 10 дней на весь весенне-летний период", – рассказывает Евгения.

Цены:

Вылет 26 марта на 10 ночей – от 90 000 рублей.

Евгения Беспалова отмечает, что совсем недавно для сибиряков вновь стало доступно туристическое направление на остров Фукуок во Вьетнаме: международный туроператор Selfie Travel запустил туры с прямыми рейсами из Новосибирска. Улететь в эту страну на каникулы можно из Толмачево с дозаправкой в аэропорту Тараза (Казахстан).

Цены:

Вылет 23 марта на 10 ночей – от 111 000 рублей.

* Все цены указаны на одного человека при размещении в двухместном номере. В стоимость включены перелет, проживание, трансфер и медицинская страховка.

А почему забыли о популярной Турции?

В Турции во время весенних каникул еще достаточно прохладно, поэтому для семей, которые рассматривают именно пляжный вид отдыха, это направление не подойдет, говорит Евгения Беспалова. Здешний весенний климат все-таки больше приспособлен для экскурсий, познавательных путешествий и гастрономического туризма.

"Зато отпуск в летние месяцы в Турции сейчас в топе запросов – мы наблюдаем высокую активность туристов. Уже началось раннее бронирование, которое продлится до 31 марта. Отели в этот период предоставляют скидки до 40% на проживание. Также бронируют жители Алтайского края на лето и начало осени путевки в Сочи и Абхазию", – рассказывает руководитель турагентства.

На сколько выросли цены по сравнению с прошлым годом?

По сравнению с осенними расценками туры прибавили в цене порядка 20-30%, однако отдых весной всегда стоит дороже, объясняет Евгения Беспалова.

"Но по сравнению с весной 2023 года стоимость туров особо не изменились", – говорит эксперт.

А где можно отдохнуть на весенних каникулах в России?

На весенних каникулах стать одними из самых популярных российских направлений имеют все шансы Сочи и Санкт-Петербург, говорит эксперт. Так, жители Алтайского края уже бронируют туда туры, стоимость которых вместе с перелетом и проживанием стартует от 27 тысяч рублей. Кстати, попасть в эти города из Барнаула можно прямыми рейсами.

Цены:

Сочи

Вылет 22 марта на 6 ночей – от 29 000 рублей;

вылет 26 марта на 6 ночей – от 27 000 рублей.

Санкт-Петербург

Вылет 22 марта на 7 ночей – от 28 000 рублей;

вылет 24 марта на 7 ночей – от 27 500 рублей.