Скоро весна. Куда поехать на отдых с детьми и сколько готовить денег?
Эксперт назвала лучшие направления для семейного отдыха с детьми
16 января 2024, 07:15, ИА Амител
Весенние каникулы у большинства алтайских школьников официально стартуют с 25 марта и продлятся неделю. Однако фактически дети, которые учатся на пятидневке, начнут отдыхать уже в субботу, 23 марта. А это значит, что впереди целых девять дней, когда можно слетать в мини-отпуск. Какие направления сейчас доступны и сколько стоят путевки, amic.ru рассказала руководитель турагентства "100 дорог" Евгения Беспалова.
Куда можно поехать за границу на весенних каникулах?
Жители Алтайского края уже активно бронируют заграничный отдых на весенние каникулы с прямыми вылетами из Новосибирска, отмечает эксперт. Напомним, прямых рейсов в другие страны из Барнаула в 2024 году нет. Наибольшим спросом у туристов пользуются отели высокого уровня в Таиланде, расположенные на первой линии от моря, отмечает собеседница.
Цены:
Паттайя
Вылет 24 марта на 7 ночей – от 92 000 рублей;
вылет 24 марта на 8 ночей – от 95 000 рублей;
вылет 26 марта на 9 ночей – от 91 000 рублей;
Пхукет
Вылет 22 марта на 10 ночей – от 103 000 рублей;
вылет 24 марта на 6 ночей – от 107 000 рублей.
Также в топе запросов на последнюю десятидневку марта Объединенные Арабские Эмираты. В это время здесь уже устанавливается комфортная погода для прогулок и пляжного отдыха. Максимальная температура воздуха составляет +28°C: вода прогревается как в бассейнах, так и в море. Считается, что середина весны – идеальное время для поездки в Дубай с детьми.
Цены:
Вылет 22 марта на 6 ночей – от 74 000 рублей;
вылет 22 марта на 7 ночей – от 81 000 рублей;
вылет 22 марта на 8 ночей – от 86 000 рублей;
вылет 22 марта на 9 ночей – от 91 000 рублей.
Среди доступных направлений также Шри-Ланка. Кстати, власти этой страны одобрили выдачу бесплатных виз для россиян. Евгения Беспалова подчеркивает, что цены на проживание в весенние каникулы там очень хорошие, сервис на уровне – лучше египетского, но похуже турецкого. Кроме того, здесь есть любимая россиянами система "все включено".
"Однако семьям с детьми следует учитывать, что на Шри-Ланке практически на всех пляжах сильная волна, и отели стоит выбирать очень внимательно с учетом этой особенности отдыха здесь", – рекомендует эксперт.
Цены:
Вылет 24 марта на 9 ночей – от 90 000 рублей.
В такую же стоимость обойдется отдых в Египте, однако за эту цену в этой стране получится провести на одну ночь больше.
"Погода в Египте в зимнее время довольно прохладная, поэтому туроператор снял все рейсы вплоть до 16 марта. А уже с этой даты вылеты из Новосибирска стоят раз в 10 дней на весь весенне-летний период", – рассказывает Евгения.
Цены:
Вылет 26 марта на 10 ночей – от 90 000 рублей.
Евгения Беспалова отмечает, что совсем недавно для сибиряков вновь стало доступно туристическое направление на остров Фукуок во Вьетнаме: международный туроператор Selfie Travel запустил туры с прямыми рейсами из Новосибирска. Улететь в эту страну на каникулы можно из Толмачево с дозаправкой в аэропорту Тараза (Казахстан).
Цены:
Вылет 23 марта на 10 ночей – от 111 000 рублей.
* Все цены указаны на одного человека при размещении в двухместном номере. В стоимость включены перелет, проживание, трансфер и медицинская страховка.
А почему забыли о популярной Турции?
В Турции во время весенних каникул еще достаточно прохладно, поэтому для семей, которые рассматривают именно пляжный вид отдыха, это направление не подойдет, говорит Евгения Беспалова. Здешний весенний климат все-таки больше приспособлен для экскурсий, познавательных путешествий и гастрономического туризма.
"Зато отпуск в летние месяцы в Турции сейчас в топе запросов – мы наблюдаем высокую активность туристов. Уже началось раннее бронирование, которое продлится до 31 марта. Отели в этот период предоставляют скидки до 40% на проживание. Также бронируют жители Алтайского края на лето и начало осени путевки в Сочи и Абхазию", – рассказывает руководитель турагентства.
На сколько выросли цены по сравнению с прошлым годом?
По сравнению с осенними расценками туры прибавили в цене порядка 20-30%, однако отдых весной всегда стоит дороже, объясняет Евгения Беспалова.
"Но по сравнению с весной 2023 года стоимость туров особо не изменились", – говорит эксперт.
А где можно отдохнуть на весенних каникулах в России?
На весенних каникулах стать одними из самых популярных российских направлений имеют все шансы Сочи и Санкт-Петербург, говорит эксперт. Так, жители Алтайского края уже бронируют туда туры, стоимость которых вместе с перелетом и проживанием стартует от 27 тысяч рублей. Кстати, попасть в эти города из Барнаула можно прямыми рейсами.
Цены:
Сочи
Вылет 22 марта на 6 ночей – от 29 000 рублей;
вылет 26 марта на 6 ночей – от 27 000 рублей.
Санкт-Петербург
Вылет 22 марта на 7 ночей – от 28 000 рублей;
вылет 24 марта на 7 ночей – от 27 500 рублей.
10:22:40 16-01-2024
А про Крым и Барнаул-горнозаводской забыли написать ?
13:10:33 16-01-2024
А где вариант "в деревню, к бабушке"?
13:35:16 16-01-2024
Что-то у меня совсем иные цены показывают сайты турагенств)) Прям на порядок выше. За те деньги, что написаны,только перелет,видимо? Без отеля и прочего?