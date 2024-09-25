Пассажи и школа искусств. Какие проекты на Алтае может помочь реализовать Совфед

Планы правительства Алтайского края поддержали в Совете Федерации

25 сентября 2024, 06:15, ИА Амител

Пассаж Фирсово в Бийске / Фото: 2ГИС

Совет Федерации поддержал предложения Алтайского края о строительстве Детской школы искусств в Барнауле и реставрации пассажа Второва и пассажа Фирсова в Бийске. Данную инициативу обсудили в Москве 23 сентября в рамках проходящих в верхней палате парламента Дней Алтайского края. Рассказываем, что даст нашему региону реализация этих масштабных проектов.

Новая Детская школа искусств в Барнауле

С докладом о развитии отрасли в комитете СФ по науке, образованию и культуре выступила министр культуры Алтайского края Елена Безрукова. Она отметила, что наш регион – один из лидеров России по количеству учреждений культуры. В настоящее время в Алтайском крае их более двух тысяч. За счет краевого бюджета учреждения получают большую поддержку: ведется строительство и капремонт домов культуры, детских школ искусств и музеев. В рамках нацпроекта "Культура", краевой адресной инвестиционной программы за последние шесть лет в регионе спроектированы, построены, реконструированы, отремонтированы и оснащены 509 объектов.

"Сегодня одной из стратегических задач является увеличение охвата детского населения дополнительным художественным образованием. Несмотря на развитую сеть детских школ искусств, актуальным вопросом для нашего региона является недостаточное количество площадей для ведения образовательного процесса. Наиболее остро эта проблема стоит в Барнауле, где проживает около 700 тысяч человек, из них 1/5 – это дети в возрасте до 17 лет", – рассказала во время доклада Елена Безрукова.

По словам министра, в последние годы особо остро встала проблема нехватки детских школ искусств в Барнауле. В частности, речь идет об Индустриальном районе краевой столицы. Сегодня там работают всего две школы искусств, в которых учатся 760 ребят. Это всего 2% от общей численности детей школьного возраста в этом районе.

Министр культуры Алтайского края / Фото: пресс-служба Совета Федерации

Администрация Барнаула разработала проектно-сметную документацию на строительство в этом районе новой детской школы искусств, рассчитанной на 600 обучающихся. Сметная стоимость строительства учреждения составляет более 600 млн рублей. В Совете Федерации пообещали оказать Алтайскому краю адресную помощь с выделением средств на строительство современной Детской школы искусств.

Сохранение старинных зданий в Бийске

Второй темой, которой коснулась во время доклада Елена Безрукова, стало сохранение объектов культурного наследия в Алтайском крае. Только за последние два года отремонтировали более 300 объектов. Однако на масштабные проекты ресурсов бюджета Алтайского края не хватает. В частности, без помощи федеральных властей невозможно восстановить знаменитые пассажи Фирсова и Второва – памятники регионального значения, находящиеся в муниципальной собственности города Бийска, являющиеся архитектурной доминантой исторического центра наукограда. Общий объем стоимости работ на пассаже Фирсова составляет около 600 миллионов рублей, на пассаже Второва – около 395 миллионов рублей.

Как отметила в ходе заседания депутат АКЗС Татьяна Ильюченко, реставрация зданий может дать новый импульс как для восстановления исторического облика алтайских городов, в том числе с участием бизнеса, так и для развития туризма.

"По сути, это одно здание, которое переходит одно в другое. Многие десятилетия именно эти пассажи были архитектурным символом Бийска. Здание пассажа Фирсова сильно пострадало от пожара в начале 2000-х. Время не пощадило и пассаж Второва. Оба здания нуждаются в масштабной реконструкции, которая невозможна без федеральной поддержки. В 2023 году была подготовлена научно-проектная документация на работы по реставрации бийских пассажей", – отметила Татьяна Ильюченко.

Депутат АКЗС Татьяна Ильюченко / Фото: Екатерина Смолихина

В итоге члены комитета поддержали предложения Алтайского края и помогут региону получить средства из федерального бюджета на реализацию масштабных проектов.

Что за Дни Алтайского края проходят в Совфеде?

Они проходят с 23 по 25 сентября. Это традиционная форма работы, призванная ближе познакомить сенаторов с особенностями социально-экономического развития регионов. Дни Алтайского края проводились в верхней палате парламента уже дважды: в 2007 и 2015 годах. В столицу отправились члены правительства и "кураторы" ключевых направлений. Ожидается, что по итогам мероприятия наш регион может претендовать на получение финансирования строительства новых школ, больниц и автомагистралей.