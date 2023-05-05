Домашние животные не могут кататься на поезде "зайцем"

05 мая 2023, 13:40, Анастасия Бичакова

Фото: vk.com/priutlaska

Пассажиры поездов дальнего следования всё чаще берут с собой в поездку домашних животных. Правда, не всегда знают правила их перевозки и потом не понимают, почему собаку не пустили в вагон, а кошку попросили посадить в переноску.

Чтобы таких ситуаций не возникало, рассказываем, как правильно путешествовать на поезде с питомцем и о чём нужно позаботиться заранее. Всё самое важное о транспортировке животных amic.ru собрал в памятке для их хозяев.

1 Домашних животных можно перевозить в любых вагонах? Нет, не в любых. Возможность перевозки зависит от типа сидячего, плацкартного, купейного вагона или СВ. Их превеликое множество. В каких из них разрешено, а в каких вообще нельзя провозить домашних животных, и в целом об условиях их транспортировки можно прочитать по ссылке. И, да, отметим, что за провоз питомцев взимается плата.

2 Сколько стоит перевозка домашних животных на поезде? Перевозка мелких домашних животных, собак карликовых пород и птиц стоит от 345 до 4 150 рублей. Цена зависит от количества километров, которые вам с питомцем (или питомцами) предстоит проехать.

3 Перевозка животного в поезде – это всегда платно? Нет, не всегда, но есть существенный подвох. Бесплатно можно провозить собак-поводырей. Кроме того, чтобы не платить за домашнее животное (любое) отдельно, можно выкупить купе. Экономия сомнительная. Это будет стоить в разы больше, но есть и плюс – у вас с питомцем будет, по сути, отдельная "комната". Ну и сразу уточним, что для некоторых животных обязательно нужно выкупать купе полностью и это будет единственным вариантом.

4 И для каких же? Всё купе придётся выкупить для провоза крупной собаки. По-другому, увы, никак.

5 А любому ли домашнему животному нужен билет? Да, для поездки в поезде абсолютно любому домашнему животному нужен билет. Вне зависимости от того, платите вы за питомца отдельно или выкупаете купе. При этом для мелких животных, в том числе небольших собак, билет, по сути, оформляется как ручная кладь.

6 Всегда ли нужны ветеринарные документы? Нет, не всегда. Ветеринарные документы обязательно нужны только для поездок за границей, а вот в России их не требуют. Но если вы едете в Калининград, то без документов, увы, не обойтись. Город хоть и российский, а поезда до него ходят через Евросоюз.

7 Понятно, а сколько всего питомцев можно перевозить за раз? Кошек, хомяков, мелких собак и птиц можно перевозить не больше двух в одной переноске (ящике, корзине, клетке). Кстати, её размеры не должны превышать 180 см по сумме трёх измерений (длины, ширины и высоты). При этом для собак – в частности, крупных – есть отдельное требование. "Количество перевозимых в купе собак и их сопровождающих не должно превышать количества мест в купе, а в купейных вагонах повышенной комфортности и вагонах СВ можно перевозить только одну крупную собаку без учёта проезжающих в купе", – объяснили РИА Новости в Федеральной пассажирской компании (ФПК, "дочке" РЖД).

8 Обязательно ли в поезде надевать на собаку поводок и намордник? Да, обязательно. Но при любых обстоятельствах за собакой необходимо следить, чтобы она не напугала никого из пассажиров и уж тем более ни на кого не кинулась.

9 А я могу взять с собой в поезд двух разных животных? Да, можете. К примеру, кошку с собакой или хомяка с кошкой. По этому поводу никаких ограничений нет.