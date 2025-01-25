В России начнут выращивать бананы. Когда они появятся на прилавках?

В Ассоциации развития субтропического сельского хозяйства заявили, что для этого уже закладывают теплицу

25 января 2025, 10:18, ИА Амител

Фото: Rodrigo dos Reis / unsplash.com

Первые российские бананы планируют вырастить к концу 2025 года. Об этом сказал гендиректор Ассоциации развития субтропического сельского хозяйства Андрей Платонов на встрече с главой Минсельхоза Оксаной Лут.

По его словам, "есть программа" и ее уже реализуют: для этого закладывается теплица.

"Если все сложится, к концу этого года мы вам покажем бананы, выращенные в России", – цитирует Платонова "КП".

Лут отметила, что бананы уже пробуют добавить в перечень отечественной сельхозпродукции, производимой в России.