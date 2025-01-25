В России начнут выращивать бананы. Когда они появятся на прилавках?
В Ассоциации развития субтропического сельского хозяйства заявили, что для этого уже закладывают теплицу
25 января 2025, 10:18, ИА Амител
Фото: Rodrigo dos Reis / unsplash.com
Первые российские бананы планируют вырастить к концу 2025 года. Об этом сказал гендиректор Ассоциации развития субтропического сельского хозяйства Андрей Платонов на встрече с главой Минсельхоза Оксаной Лут.
По его словам, "есть программа" и ее уже реализуют: для этого закладывается теплица.
"Если все сложится, к концу этого года мы вам покажем бананы, выращенные в России", – цитирует Платонова "КП".
Лут отметила, что бананы уже пробуют добавить в перечень отечественной сельхозпродукции, производимой в России.
10:49:44 25-01-2025
И на Марсе будут яблоки расти! И картошка тоже! :)
18:15:39 25-01-2025
Гость (10:49:44 25-01-2025) И на Марсе будут яблоки расти! И картошка тоже! :)... Судя по ценнику - картошку зачислили в категорию деликатесов.
23:53:49 25-01-2025
Musik (18:15:39 25-01-2025) Судя по ценнику - картошку зачислили в категорию деликатесов... 42 р ведро по осени брали в деревне. тебе это деликатесная цена? я в Бахетле рыбу копченую беру по 4000+ кило - вот это оно самое, севрюжка
17:22:32 26-01-2025
Гость (23:53:49 25-01-2025) 42 р ведро по осени брали в деревне. тебе это деликатесная ц... вы что там берете по 4000 за кг,
осетрину по 2к можно купить
11:31:21 25-01-2025
Вспоминаются вьетнамские бананы, продававшиеся в Томске ещё при Брежневе. Зелёные и мелкие, чуть больше стручков крупной фасоли, как корнишоны. И, естественно, - безвкусные, кто же будет в те времена ждать их созревания? ДеФсЫт, чо!!!
20:50:21 25-01-2025
Гость (11:31:21 25-01-2025) Вспоминаются вьетнамские бананы, продававшиеся в Томске ещё ... Вы бы их в самом Вьетнаме попробовали! И мелкие, и красные , и прочие! Ням-ням!
23:54:31 25-01-2025
Гость (20:50:21 25-01-2025) Вы бы их в самом Вьетнаме попробовали! И мелкие, и красные ,... так мелкие это десертные, а крупные - кормовые для скота у них там
11:34:40 25-01-2025
А смысл их здесь в теплицах выращивать если их продают привезенные дешевле картошки. Наверно поспорили что вырастят.
11:40:42 25-01-2025
Ага... И цена как крыло у самолета
12:02:13 25-01-2025
А правда ли, что какой-то дуримар на Алтае виноградники и виноделие осваивает?
14:07:21 25-01-2025
Гость (12:02:13 25-01-2025) А правда ли, что какой-то дуримар на Алтае виноградники и ви... Да ничего тут такого и нет 5год из своего винограда делаю магазин отдыхает. Главное виноград скоро спелый подобрать. Лето иногда быстро заканчивается не успевает сахара набрать. Ну и жара этим летом подпортила урожай прям на кусту в изюм перешло
19:20:04 25-01-2025
Гость (14:07:21 25-01-2025) Да ничего тут такого и нет 5год из своего винограда делаю ма... О, а расскажите, какие сорта и где покупали?
20:51:27 25-01-2025
Гость (14:07:21 25-01-2025) Да ничего тут такого и нет 5год из своего винограда делаю ма... Прям как на Кипре!
23:56:04 25-01-2025
Гость (14:07:21 25-01-2025) Да ничего тут такого и нет 5год из своего винограда делаю ма... у меня дед, потом отец, теперь муж из наших лоз делают вино, с 1960 года как минимум. тоже мне, открытие века
23:57:37 25-01-2025
Гость (14:07:21 25-01-2025) Да ничего тут такого и нет 5год из своего винограда делаю ма... вы перед ставкой срывайте и их нужно завялить на солнце 1-4 дня, если недозревает. И как сороки начнут интересоваться - всё, созред, можете ставить на брод. Изабелла
20:30:03 25-01-2025
Гость (12:02:13 25-01-2025) А правда ли, что какой-то дуримар на Алтае виноградники и ви... Я вам больше скажу в УЗВ в Барнауле вполне успешно бестера выращивают. И виноград давно растет.
20:50:53 25-01-2025
Гость (12:02:13 25-01-2025) А правда ли, что какой-то дуримар на Алтае виноградники и ви... Целая кафедра есть!
09:25:55 27-01-2025
Гость (12:02:13 25-01-2025) А правда ли, что какой-то дуримар на Алтае виноградники и ви... Это не Дуремар, это папа Карло виноград для вина садил, а точнее говоря людей заставлял это делать, уже в Москве тусуется на другой должности. А эти виноградники уже загнулись наверное в нашем климате или не вызревают до винной спелости.
12:57:00 25-01-2025
Ворон в попугаев перекрашивать будем?
16:34:17 25-01-2025
маладого винца и белокурихинской форели с алтайским камамбером на прилавках так и нет ))
я больше скажу ) давно на алтае нет и того кто это все благолепие прожектовал )).
11:28:11 26-01-2025
Гость (16:34:17 25-01-2025) маладого винца и белокурихинской форели с алтайским камамбе... Он давно в Москве живет.А миллионы руб. куда-то исчезли вместе с виноградниками. И были ли они , интересный вопрос.
21:51:43 25-01-2025
по вкусу будут как помидоры из теплицы огурцы, просто трава.