А после жителей края опять ожидает "теплая ванна" с краткосрочными и резкими понижениями температуры от -10 градусов

28 ноября 2025, 15:32, ИА Амител

Морозы в Барнауле / Фото: amic.ru

Первые морозы в новом зимнем сезоне 2025-2026 обрушатся на Алтайский край в последние дни ноября – 29-го и 30-го числа. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

По данным синоптиков, предстоящие выходные ожидаются морозными: столбики термометров будут показывать около -20 градусов, а в некоторых районах – до -27 градусов. И если учесть, что ноябрь выдался весьма теплым (столбики термометров в среднем показывали -1,7 градуса), то в холод придется "окунаться" в буквальном смысле резко и с разбега. В этом году не было времени на адаптацию и привыкание к серьезным минусам. Так что одевайтесь потеплее и позаботьтесь о своем здоровье.

Впрочем, морозы придут на Алтай только на два дня. А уже 1 декабря прогнозируется -5...-10 градусов, а далее и вовсе – потепление: в течение первой недели зимы ожидается -1...-4 градуса.

Алтайский край

Ночью 29 ноября. Температура -13...-18 градусов, местами до -25. Преимущественно без осадков, по юго-востоку местами небольшой снег, возможны гололедные явления. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 2–7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

Днем 29 ноября. Температура -14...-19 градусов, местами по юго-западу -6...-11. Преимущественно без осадков. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 2–7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

Ночью 30 ноября. Температура -17...-22 градуса, местами до -27, по западу -10...-15 градусов. Преимущественно без осадков, местами по западу небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер восточный, 2–7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

Днем 30 ноября. Температура -12...-17 градусов, по западу местами -5...-10 градусов. Преимущественно без осадков, местами по западу небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер восточный, 2–7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

Барнаул

Ночью 29 ноября. Температура -20...-22 градуса. Преимущественно без осадков. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 2–7 м/с.

Днем 29 ноября. Температура -17...-19 градусов. Преимущественно без осадков. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 2–7 м/с.

Ночью 30 ноября. Температура -19...-21 градус. Преимущественно без осадков. На дорогах гололедица. Ветер восточный, 2–7 м/с.

Днем 30 ноября. Температура -15...-17 градусов. Преимущественно без осадков. На дорогах гололедица. Ветер восточный, 2–7 м/с.

Какая погода будет в декабре?

Прогноз погоды в декабре в Алтайском крае / "Яндекс погода" и Gismeteo

Как говорят данные популярных сервисов "Яндекс.Погода" и Gismeteo, в первые две недели декабря еще можно будет насладиться непривычным для зимы теплом: в большинство дней ожидается в среднем около -5 градусов. Иногда температура будут понижаться до -14...-16 градусов.

А в последние две недели 2025 года зима уже начнет испытывать нашу стойкость температурами от -10 градусов. Впрочем, ниже столбики термометров опускаться не будут, и уж тем более не будет 30-градусных морозов. Так что начало зимы ожидается весьма теплым.