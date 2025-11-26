Придет морозный шторм. Синоптик Вильфанд предупредил жителей Алтая об опасной погоде

Жителям рекомендуют быть особенно внимательными при непогоде

26 ноября 2025, 12:45, ИА Амител

Барнаул. Метель / Фото: Вячеслав Мельников / amic.ru

Жителям Сибири предстоят несколько дней с опасными погодными условиями. Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, в ряде регионов СФО ожидаются сильные снегопады, гололед и ветер ураганной силы, пишет ТАСС.

Под удар непогоды попадают Алтайский край, Республика Алтай и Кузбасс. Здесь синоптики прогнозируют мокрый снег, гололедные явления и порывы ветра более 25 м/с.

«Такая ситуация обусловлена резким понижением температуры: за два-три дня показатель понизится сразу на 20 градусов», – пояснил Вильфанд.

Ранее в Алтайском крае объявили штормовое предупреждение на 26–27 ноября: возможны метели, дождь с мокрым снегом и серьезное ухудшение видимости. Жителям рекомендуют быть особенно внимательными и при необходимости звонить по номеру 112.

Судя по данным регионального Гидрометцентра, вскоре погода резко изменится. С 28 ноября в Алтайском крае похолодает, а 29 ноября Барнаул окунется в полноценную зиму: ночью столбики термометров опустятся до -19 градусов, днем будет около -13.

Ранее сообщалось, что в России под снегом находится почти вся страна – до 90% территории покрыто устойчивым снежным покровом.