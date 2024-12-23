НОВОСТИЭкономика

Пиво может подорожать в России после Нового года

По словам ретейлеров, цена вырастет на 9-10%

23 декабря 2024, 16:15, ИА Амител

Пиво / Фото: Timothy Dykes / unsplash.com
Пиво / Фото: Timothy Dykes / unsplash.com

Цены на пиво могут вырасти в России уже на новогодних праздниках. Производители и дистрибуторы уже предупредили об этом ретейлеров, сообщает "Коммерсантъ".

"В распоряжении "Ъ" оказались адресованные розничным сетям уведомления сразу трех пивных компаний – AB InBev Efes, Medovarus, белорусской ООО "Криница-Трейд", а также дистрибутора "Госселайн Логистикс". В письмах не конкретизируется размер увеличения отпускных цен. В компаниях не стали это комментировать", – уточнили в газете.

Ретейлеры заявили, что большинство пивоваров и дистрибуторов намерены повысить отпускные цены на 9-10% с нового года.

Пивовары обосновали свои действия повышением акцизов с 1 января 2025 года, а также ростом инфляции, подорожанием сырья и увеличением себестоимости впоследствии.

Колбасные изделия / Фото: unsplash.com / Vije Vijendranath

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НОВОСТИОбщество
Россия цены

Комментарии 10

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Гость

16:19:29 23-12-2024

Пиво дороже бензина. Сами пейте свою мочу. Руки есть, дестилятор не проблема.

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Гость

16:20:21 23-12-2024

Писали бы сразу "Всё может подорожать в России после Нового года", и достаточно одной новости на все продукты и услуги.

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Гость

16:30:20 23-12-2024

Гость (16:20:21 23-12-2024) Писали бы сразу "Всё может подорожать в России после Нового ... а еще можно и это не писать - все привыкли ежегодно

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Гость

18:25:28 23-12-2024

Гость (16:30:20 23-12-2024) а еще можно и это не писать - все привыкли ежегодно... То,как дорожало всё до этого-покажется семечками в сравнении с тем,как подорожает всё в 2025 году,

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Гость

16:29:53 23-12-2024

Подорожание конечно есть но только в 2 категориях : в продовольственных и не продовольственных товарах.

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Шинник

16:46:44 23-12-2024

Гость (16:29:53 23-12-2024) Подорожание конечно есть но только в 2 категориях : в продо... Вы прям как Бэдкомедиан в ролике "Все Работы Хороши - Шутка про инфляцию"
"... а ещё два вида имущества -движимое и недвижимое"
- Но некоторые вещи подешевели !
Это - твой труд, твои рубли и твоя жизнь ...

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ППШариков

16:35:42 23-12-2024

"Передайте "Ильичу", нам и 200 по плечу."

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Светлана

22:26:13 23-12-2024

ППШариков (16:35:42 23-12-2024) "Передайте "Ильичу", нам и 200 по плечу."... не все помнят эту шутку)))

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Филипп Филиппыч

16:56:56 23-12-2024

Все дорожает, это называется нужна движуха, черт бы ее побрал.

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Санечек

17:27:06 23-12-2024

упаси господи от этой бурды

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