Пиво может подорожать в России после Нового года

По словам ретейлеров, цена вырастет на 9-10%

23 декабря 2024, 16:15, ИА Амител

Пиво / Фото: Timothy Dykes / unsplash.com

Цены на пиво могут вырасти в России уже на новогодних праздниках. Производители и дистрибуторы уже предупредили об этом ретейлеров, сообщает "Коммерсантъ".

"В распоряжении "Ъ" оказались адресованные розничным сетям уведомления сразу трех пивных компаний – AB InBev Efes, Medovarus, белорусской ООО "Криница-Трейд", а также дистрибутора "Госселайн Логистикс". В письмах не конкретизируется размер увеличения отпускных цен. В компаниях не стали это комментировать", – уточнили в газете.

Ретейлеры заявили, что большинство пивоваров и дистрибуторов намерены повысить отпускные цены на 9-10% с нового года.

Пивовары обосновали свои действия повышением акцизов с 1 января 2025 года, а также ростом инфляции, подорожанием сырья и увеличением себестоимости впоследствии.