Пиво может подорожать в России после Нового года
По словам ретейлеров, цена вырастет на 9-10%
23 декабря 2024, 16:15, ИА Амител
Цены на пиво могут вырасти в России уже на новогодних праздниках. Производители и дистрибуторы уже предупредили об этом ретейлеров, сообщает "Коммерсантъ".
"В распоряжении "Ъ" оказались адресованные розничным сетям уведомления сразу трех пивных компаний – AB InBev Efes, Medovarus, белорусской ООО "Криница-Трейд", а также дистрибутора "Госселайн Логистикс". В письмах не конкретизируется размер увеличения отпускных цен. В компаниях не стали это комментировать", – уточнили в газете.
Ретейлеры заявили, что большинство пивоваров и дистрибуторов намерены повысить отпускные цены на 9-10% с нового года.
Пивовары обосновали свои действия повышением акцизов с 1 января 2025 года, а также ростом инфляции, подорожанием сырья и увеличением себестоимости впоследствии.
16:19:29 23-12-2024
Пиво дороже бензина. Сами пейте свою мочу. Руки есть, дестилятор не проблема.
16:20:21 23-12-2024
Писали бы сразу "Всё может подорожать в России после Нового года", и достаточно одной новости на все продукты и услуги.
16:30:20 23-12-2024
Гость (16:20:21 23-12-2024) Писали бы сразу "Всё может подорожать в России после Нового ... а еще можно и это не писать - все привыкли ежегодно
18:25:28 23-12-2024
Гость (16:30:20 23-12-2024) а еще можно и это не писать - все привыкли ежегодно... То,как дорожало всё до этого-покажется семечками в сравнении с тем,как подорожает всё в 2025 году,
16:29:53 23-12-2024
Подорожание конечно есть но только в 2 категориях : в продовольственных и не продовольственных товарах.
16:46:44 23-12-2024
Гость (16:29:53 23-12-2024) Подорожание конечно есть но только в 2 категориях : в продо... Вы прям как Бэдкомедиан в ролике "Все Работы Хороши - Шутка про инфляцию"
"... а ещё два вида имущества -движимое и недвижимое"
- Но некоторые вещи подешевели !
Это - твой труд, твои рубли и твоя жизнь ...
16:35:42 23-12-2024
"Передайте "Ильичу", нам и 200 по плечу."
22:26:13 23-12-2024
ППШариков (16:35:42 23-12-2024) "Передайте "Ильичу", нам и 200 по плечу."... не все помнят эту шутку)))
16:56:56 23-12-2024
Все дорожает, это называется нужна движуха, черт бы ее побрал.
17:27:06 23-12-2024
упаси господи от этой бурды