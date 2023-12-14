Почему Россия становится альтернативным мировым центром спорта. Мнения атлетов Алтая

Иван Нифонтов и Сергей Найдин уверены, что сейчас время возможностей

14 декабря 2023, 12:26, ИА Амител

Россия становится одним из важнейших центров спортивного измерения многополярного мира. По словам президента, в результате политизации международных спортивных структур и дальнейшей коммерциализации международного олимпийского движения там наступает определенная деградация. Владимир Путин считает, что это неизбежно повлечет за собой создание параллельных структур в сфере международного спорта. Одним из центров новой глобальной спортивной инфраструктуры становится Россия. Наша страна создает крупнейшие спортивные площадки, которые привлекут тысячи атлетов со всего мира. Самый большой хоккейный стадион в мире 9 декабря официально открыли в Санкт-Петербурге. "СКА Арена" вмещает 21 500 зрителей. Таким образом, она обогнала по этому показателю "Белл-центр" в Монреале (правда, эта арена построена еще в середине 90-х).

Министр спорта Алтайского края, бронзовый призер Олимпиады 2012 года Иван Нифонтов уверен, что Россия становится одним из центров новой глобальной спортивной инфраструктуры.

"Мы все свидетели этого процесса. Растущая роль России в международном спорте особенно стала заметна на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году и на чемпионате мира по футболу в 2018-м. В последующие годы за счет активных инвестиций в развитие спортивной инфраструктуры Россия стала привлекать больше международных соревнований. Гребной канал в Барнауле также доказывает этот факт. Россия становится все более привлекательным местом для мировых спортивных звезд. Есть многочисленные примеры переходов иностранных спортсменов в российские клубы и команды. У нас в стране активно внедряются новейшие технологии и инновации в сферу спорта, пропагандируется здоровый образ жизни и спорт среди своего населения. Это способствует укреплению здоровья нации. По моему убеждению, направления выбраны правильно, и лидерство на мировой спортивной арене будет за Россией", – отметил Иван Нифонтов.

Мастер спорта международного класса, член основного состава сборной России по спортивной гимнастике Сергей Найдин тоже уверен, что наступило время возможностей.

"Строятся новые стадионы, спортивные комплексы и тренировочные базы, создаются благоприятные условия для тренировок и соревнований. Это дает возможность талантам и потенциалу развиваться и достигать новых высот. Поддержка спортсменов со стороны государства существенная. Спорт активно популяризируется, становится социальным лифтом. Спорт в России находится на подъеме, и я уверен, что в ближайшем будущем мы увидим еще больше успешных спортсменов, достигающих грандиозных результатов", – уверен Сергей Найдин.

Отметим, благодаря нацпроекту "Спорт – норма жизни" в Алтайском крае сейчас строят новые физкультурно-оздоровительные комплексы открытого и закрытого типа. Главная суть этих объектов – универсальность.

Два ФОКа достраивают в Барнауле. Первый расположен на улице Юрина рядом с парком "Лабиринт". Сдать объект планируют к концу 2023 года. Цена контракта составляет 179,8 млн рублей. Строителям осталось запустить газовую котельную и системы водоснабжения, смонтировать стеновые противоударные панели и провести благоустройство. Площадку отдадут под игровые виды спорта, в частности – под волейбол.

Второй ФОК по проекту "Спорт – норма жизни" возводился в Барнауле на улице Сиреневой, 42, в рамках концессионного соглашения. Открыть объект планируют в ближайшее время.

В этом году в Бийске открыли ледовую арену "Прогресс". Общая стоимость объекта составила около 500 млн рублей. В ледовой арене тренируются не только местные хоккеисты, но и воспитанники двух школ по фигурному катанию. Также в арене "Прогресс" работают залы для занятий фитнесом и хореографией.

На весь период реализации проекта в Алтайском крае предусмотрено более одного миллиарда рублей из федерального бюджета и более 45 миллионов – из краевого. Ожидается, что благодаря этим средствам к 2030 году около 70% жителей Алтайского края будут заниматься физкультурой и спортом.

Также несколько лет назад в Барнауле завершилось строительство уникального гребного канала. На его возведение направили около миллиарда рублей. Теперь там проходят соревнования мирового уровня.