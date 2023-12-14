Почему Россия становится альтернативным мировым центром спорта. Мнения атлетов Алтая
Иван Нифонтов и Сергей Найдин уверены, что сейчас время возможностей
14 декабря 2023, 12:26, ИА Амител
Россия становится одним из важнейших центров спортивного измерения многополярного мира. По словам президента, в результате политизации международных спортивных структур и дальнейшей коммерциализации международного олимпийского движения там наступает определенная деградация. Владимир Путин считает, что это неизбежно повлечет за собой создание параллельных структур в сфере международного спорта. Одним из центров новой глобальной спортивной инфраструктуры становится Россия. Наша страна создает крупнейшие спортивные площадки, которые привлекут тысячи атлетов со всего мира. Самый большой хоккейный стадион в мире 9 декабря официально открыли в Санкт-Петербурге. "СКА Арена" вмещает 21 500 зрителей. Таким образом, она обогнала по этому показателю "Белл-центр" в Монреале (правда, эта арена построена еще в середине 90-х).
Министр спорта Алтайского края, бронзовый призер Олимпиады 2012 года Иван Нифонтов уверен, что Россия становится одним из центров новой глобальной спортивной инфраструктуры.
"Мы все свидетели этого процесса. Растущая роль России в международном спорте особенно стала заметна на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году и на чемпионате мира по футболу в 2018-м. В последующие годы за счет активных инвестиций в развитие спортивной инфраструктуры Россия стала привлекать больше международных соревнований. Гребной канал в Барнауле также доказывает этот факт. Россия становится все более привлекательным местом для мировых спортивных звезд. Есть многочисленные примеры переходов иностранных спортсменов в российские клубы и команды. У нас в стране активно внедряются новейшие технологии и инновации в сферу спорта, пропагандируется здоровый образ жизни и спорт среди своего населения. Это способствует укреплению здоровья нации. По моему убеждению, направления выбраны правильно, и лидерство на мировой спортивной арене будет за Россией", – отметил Иван Нифонтов.
Мастер спорта международного класса, член основного состава сборной России по спортивной гимнастике Сергей Найдин тоже уверен, что наступило время возможностей.
"Строятся новые стадионы, спортивные комплексы и тренировочные базы, создаются благоприятные условия для тренировок и соревнований. Это дает возможность талантам и потенциалу развиваться и достигать новых высот. Поддержка спортсменов со стороны государства существенная. Спорт активно популяризируется, становится социальным лифтом. Спорт в России находится на подъеме, и я уверен, что в ближайшем будущем мы увидим еще больше успешных спортсменов, достигающих грандиозных результатов", – уверен Сергей Найдин.
Отметим, благодаря нацпроекту "Спорт – норма жизни" в Алтайском крае сейчас строят новые физкультурно-оздоровительные комплексы открытого и закрытого типа. Главная суть этих объектов – универсальность.
Два ФОКа достраивают в Барнауле. Первый расположен на улице Юрина рядом с парком "Лабиринт". Сдать объект планируют к концу 2023 года. Цена контракта составляет 179,8 млн рублей. Строителям осталось запустить газовую котельную и системы водоснабжения, смонтировать стеновые противоударные панели и провести благоустройство. Площадку отдадут под игровые виды спорта, в частности – под волейбол.
Второй ФОК по проекту "Спорт – норма жизни" возводился в Барнауле на улице Сиреневой, 42, в рамках концессионного соглашения. Открыть объект планируют в ближайшее время.
В этом году в Бийске открыли ледовую арену "Прогресс". Общая стоимость объекта составила около 500 млн рублей. В ледовой арене тренируются не только местные хоккеисты, но и воспитанники двух школ по фигурному катанию. Также в арене "Прогресс" работают залы для занятий фитнесом и хореографией.
На весь период реализации проекта в Алтайском крае предусмотрено более одного миллиарда рублей из федерального бюджета и более 45 миллионов – из краевого. Ожидается, что благодаря этим средствам к 2030 году около 70% жителей Алтайского края будут заниматься физкультурой и спортом.
Также несколько лет назад в Барнауле завершилось строительство уникального гребного канала. На его возведение направили около миллиарда рублей. Теперь там проходят соревнования мирового уровня.
12:47:08 14-12-2023
Ну эти если в чём и сильно, так явно не в интеллекте.
12:53:13 14-12-2023
Гость (12:47:08 14-12-2023) Ну эти если в чём и сильно, так явно не в интеллекте. ... Конечно, куда им до вас, вы-то, наверняка, нобелевский лауреат
13:16:48 14-12-2023
Какой...позор. Может лучше промолчать было?
13:30:32 14-12-2023
Чего мелочиться-то? "Мировой центр". Межгалактический! Только деньги надо собрать на телеграммы, оповестить мировую и межгалактическую общественность...
13:50:34 14-12-2023
Гость (13:30:32 14-12-2023) Чего мелочиться-то? "Мировой центр". Межгалактический! Тольк... Нью-Васюки международного масштаба 😂
14:16:27 14-12-2023
Гость (13:50:34 14-12-2023) Нью-Васюки международного масштаба 😂... Межгалактического)
13:52:58 14-12-2023
Гость (13:30:32 14-12-2023) Чего мелочиться-то? "Мировой центр". Межгалактический! Тольк... Все деньги потрачены на яйца и будущие выборы
13:44:48 14-12-2023
Ну каким лидером видно по участникам Кубка первого канала. Даже лучшие свои не участвуют.
14:25:15 14-12-2023
Сначала бы коньки хоккейные и лыжи научится делать хотя бы начально профессиональные. Теннисные ракетки и футбольные мячи это не наш климат - можно на них упор не делать, но в ледяной стране не уметь делать коньки и лыжи это капец
20:11:00 14-12-2023
Судя по всему, Ваня в депутатах стал альтернативно одарённым.
20:37:27 14-12-2023
Спорт активно популяризируется, становится социальным лифтом.------ в смысле через барьеры на бегу попрыгал или в длину сиганул далеко и хоп ты депутат? а знаний то в голове хватит для депутатства? или когда скажут на зеленую кнопку жать так и нажмете? не дальтоники же, да?
21:26:55 14-12-2023
Время сейчас такое, лапшу на уши надо вешать народу и вот такие управленцы интеллектуалы для этого прекрасно подходят, только народ это все запомнит
09:02:50 16-12-2023
Великие "умы" высказались. Вы бы ещё у Валуева спросили. Иван был неплохим спортсменом, но интеллектом никогда не отличался. По окончании спортивной карьеры, надел пиджак и стал говорить то, что от него ждут.