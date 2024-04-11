В Алтайском крае комплексную соцподдержку получают почти 6 тысяч ветеранов ВОВ

В числе мер поддержки: помощь с ремонтом жилья, льготный проезд, компенсации по оплате услуг ЖКХ, социальный патронаж и другое

11 апреля 2024, 12:49, ИА Амител

Ветеран / Фото: предоставлено Минсоцзащиты Алтайского края

В Алтайском крае комплекс мер социальной поддержки получают почти 6 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны, сообщает правительство региона.

"Из них инвалидов и участников Великой Отечественной войны – 108, вдов (вдовцов) погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны – 1640 (из них 986 вдов без статуса "труженик тыла"), лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", – 124, бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей – 140, тружеников тыла – 3849", – уточнили в региональном Министерстве социальной защиты.

В числе мер поддержки: помощь с ремонтом жилья, льготный проезд по территории края, компенсации по оплате услуг ЖКХ, газификации, первоочередное предоставление социальных услуг, социальный патронаж и другое.

Так, по поручению президента России Владимира Путина ветеранам и инвалидам ВОВ оказывается помощь в ремонте жилья. Из краевого бюджета в 2024 году на эти цели выделено 3,4 млн рублей. В первом квартале такую помощь оказали 83 ветеранам: у 45 ветеранов произведен капитальный ремонт жилья, у 38 – текущий.

Бесплатный проезд по территории Алтайского края предусмотрен для участников и инвалидов Великой Отечественной войны, бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей и жителей блокадного Ленинграда. В этом году такой возможностью воспользовались 115 ветеранов. Труженики тыла и члены семей умерших ветеранов войны могут купить проездные билеты на общественный транспорт по льготной цене (360 рублей).

Владельцам транспортных средств – инвалидам Великой Отечественной войны и участникам Великой Отечественной войны, имеющим инвалидность, отделение Социального фонда России по Алтайскому краю предоставляет компенсацию 50% уплаченной ими страховой премии по договору обязательного страхования.

Ветеранам Великой Отечественной войны и членам семей погибших (умерших) инвалидов и участников ВОВ, труженикам тыла компенсируется часть расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Инвалиды и участники ВОВ, блокадники, труженики тыла, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей имеют право на получение до 100 тыс. рублей в связи с газификацией своего жилья.

Адресную работу с ветеранами ведут социальные службы. В краевых стационарных учреждениях соцобслуживания проживает 87 участников и ветеранов Великой Отечественной войны. Все они обеспечены необходимыми средствами реабилитации, медикаментами. Ветеранов регулярно осматривают врачи.

Комплексные центры социального обслуживания населения оказывают участникам войны социальные услуги бесплатно в первоочередном порядке. Одиноко проживающие ветераны находятся под патронажем социальных работников. Всего социальным обслуживанием на дому пользуются 222 участника, инвалида и ветерана Великой Отечественной войны, сообщают в Минсоцзащиты.