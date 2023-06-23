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Похитителей пионов заметили в барнаульском детсаду

Парни рвали цветы и передавали из через забор

23 июня 2023, 09:17, ИА Амител

Кадр из видео
Кадр из видео

В Барнауле заметили похитителей пионов. Об этом рассказали в сообществе "Инцидент Барнаул".

Двое парней устроили операцию по краже цветов с территории детского сада № 244. Один из них перелез через забор, срезал цветы и передавал своему подельнику.

Все это время их снимали очевидцы. 

В комментариях под постом цветочных воров осудили, а также отметили, что они могли обратиться к сотрудникам детсада за разрешением. 

Барнаул

Комментарии 3

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Гость

09:20:16 23-06-2023

И ВСЁ? не пойманы? не наказаны?! значит, и дальше будут продолжать свою "деятельность"!

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Гость

09:23:52 23-06-2023

Сфотографировать и на каждом столбе фотки развесить. Тоже весело будет.

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Гость

09:30:36 23-06-2023

из поколения в поколение передается быдлячество. ни чем не вытравить. даже думать не хочется , что среди такого общества живем. зачем тут показываете это?

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