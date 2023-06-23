Похитителей пионов заметили в барнаульском детсаду

Парни рвали цветы и передавали из через забор

23 июня 2023, 09:17, ИА Амител

Кадр из видео

В Барнауле заметили похитителей пионов. Об этом рассказали в сообществе "Инцидент Барнаул".

Двое парней устроили операцию по краже цветов с территории детского сада № 244. Один из них перелез через забор, срезал цветы и передавал своему подельнику.

Все это время их снимали очевидцы.

В комментариях под постом цветочных воров осудили, а также отметили, что они могли обратиться к сотрудникам детсада за разрешением.