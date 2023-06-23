Похитителей пионов заметили в барнаульском детсаду
Парни рвали цветы и передавали из через забор
23 июня 2023, 09:17, ИА Амител
Кадр из видео
В Барнауле заметили похитителей пионов. Об этом рассказали в сообществе "Инцидент Барнаул".
Двое парней устроили операцию по краже цветов с территории детского сада № 244. Один из них перелез через забор, срезал цветы и передавал своему подельнику.
Все это время их снимали очевидцы.
В комментариях под постом цветочных воров осудили, а также отметили, что они могли обратиться к сотрудникам детсада за разрешением.
09:20:16 23-06-2023
И ВСЁ? не пойманы? не наказаны?! значит, и дальше будут продолжать свою "деятельность"!
09:23:52 23-06-2023
Сфотографировать и на каждом столбе фотки развесить. Тоже весело будет.
09:30:36 23-06-2023
из поколения в поколение передается быдлячество. ни чем не вытравить. даже думать не хочется , что среди такого общества живем. зачем тут показываете это?