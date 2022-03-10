Песков заявил, что Россия может выйти из всех институтов Совета Европы

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что выход России из Совета Европы будет означать отказ от участия во всех институтах организации. Его слова передаёт РИА Новости.

«Естественно, выход из Совета Европы подразумевает и выход из всех механизмов», — сказал Песков.

По его словам, говорить о том, когда Россия может вернуться в состав организации, должны представители МИД РФ.

Напомним, ранее представители дипломатического ведомства заявили о том, что Россия не намерена участвовать в Совете Европы. До этого организация приостановила членство России.