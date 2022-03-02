США закрывает небо для России и создает группу для расследования преступлений русских олигархов

Власти США приняли новые меры реагирования на ситуацию на территории Украины. Об этом во время выступления перед конгрессом заявил президент США Джо Байден.

Первым решением, которое озвучил Байден, стало закрытие воздушного пространства США для российских самолётов.

Также президент США заявил, что в Европу будут переброшены дополнительные войска для обеспечения безопасности представителей блока. Байден подчеркнул, что американские войска не участвуют и не будут участвовать в боевых действиях на территории Украины.

Отдельно Джо Байден заявил о создании специальной группы для расследования преступлений российских олигархов.

«Сегодня я заявляю Путину и российским олигархам, которые украли миллиарды долларов в результате правления этого режима, — мы ставим на этом точку. Их роскошные апартаменты, их яхты — мы их арестуем», — сказал президент США.