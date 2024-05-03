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Половину квартиры забрали у главы села в Новосибирской области

Он не смог объяснить, как заработал на жилье

03 мая 2024, 08:31, ИА Амител

Ключи от квартиры / Фото: pxhere.com
Ключи от квартиры / Фото: pxhere.com

Глава  Куликовского сельсовета в Новосибирской области лишился половины квартиры. Об этом сообщает Mash Siberia.

Чиновник и его супруга купили себе жилье в Новосибирске, но эта покупка привлекла внимание правоохранителей. Когда стоимость жилья и зарплату пары за три года пересчитали, оказалось, что на покупку накопить они не могли.

Прокуратура обратилась в суд, и половина квартиры главы сельсовета отошла в пользу государства.

Новосибирская область

Комментарии 8

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гость

08:33:49 03-05-2024

Ну надо же ,таки нашли одного!!!!!

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Гость

08:51:22 03-05-2024

гость (08:33:49 03-05-2024) Ну надо же ,таки нашли одного!!!!!...
И главное что сурово наказали.

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гость

09:13:05 03-05-2024

Почему только единицы находят!

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гость

10:23:01 03-05-2024

гость (09:13:05 03-05-2024) Почему только единицы находят! ... потому что это не квартира или дворец, а гостиница )))

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Гость

11:33:16 03-05-2024

"Когда стоимость жилья и зарплату пары за три года пересчитали, оказалось, что на покупку накопить они не могли". А если ипотеку взяли? Или в долг? Или родственники помогли?

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МатьВаша

11:51:08 03-05-2024

Гость (11:33:16 03-05-2024) "Когда стоимость жилья и зарплату пары за три года пересчита... ДА всем селом помогли может

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Гость

12:22:04 03-05-2024

А теперь государственную жилплощадь отдать бездомной семье нуждающейся в жилье. Пусть теперь вместе поживут.

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Гость

13:40:54 03-05-2024

А полквартиры он вынужден будут продать государству (ибо зачем ему половина), и ее сделают "ведомственной"))))

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