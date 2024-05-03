Половину квартиры забрали у главы села в Новосибирской области

Он не смог объяснить, как заработал на жилье

03 мая 2024, 08:31, ИА Амител

Ключи от квартиры / Фото: pxhere.com

Глава Куликовского сельсовета в Новосибирской области лишился половины квартиры. Об этом сообщает Mash Siberia.

Чиновник и его супруга купили себе жилье в Новосибирске, но эта покупка привлекла внимание правоохранителей. Когда стоимость жилья и зарплату пары за три года пересчитали, оказалось, что на покупку накопить они не могли.

Прокуратура обратилась в суд, и половина квартиры главы сельсовета отошла в пользу государства.