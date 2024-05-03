Половину квартиры забрали у главы села в Новосибирской области
Он не смог объяснить, как заработал на жилье
03 мая 2024, 08:31, ИА Амител
Ключи от квартиры / Фото: pxhere.com
Глава Куликовского сельсовета в Новосибирской области лишился половины квартиры. Об этом сообщает Mash Siberia.
Чиновник и его супруга купили себе жилье в Новосибирске, но эта покупка привлекла внимание правоохранителей. Когда стоимость жилья и зарплату пары за три года пересчитали, оказалось, что на покупку накопить они не могли.
Прокуратура обратилась в суд, и половина квартиры главы сельсовета отошла в пользу государства.
08:33:49 03-05-2024
Ну надо же ,таки нашли одного!!!!!
08:51:22 03-05-2024
гость (08:33:49 03-05-2024) Ну надо же ,таки нашли одного!!!!!...
И главное что сурово наказали.
09:13:05 03-05-2024
Почему только единицы находят!
10:23:01 03-05-2024
гость (09:13:05 03-05-2024) Почему только единицы находят! ... потому что это не квартира или дворец, а гостиница )))
11:33:16 03-05-2024
"Когда стоимость жилья и зарплату пары за три года пересчитали, оказалось, что на покупку накопить они не могли". А если ипотеку взяли? Или в долг? Или родственники помогли?
11:51:08 03-05-2024
Гость (11:33:16 03-05-2024) "Когда стоимость жилья и зарплату пары за три года пересчита... ДА всем селом помогли может
12:22:04 03-05-2024
А теперь государственную жилплощадь отдать бездомной семье нуждающейся в жилье. Пусть теперь вместе поживут.
13:40:54 03-05-2024
А полквартиры он вынужден будут продать государству (ибо зачем ему половина), и ее сделают "ведомственной"))))