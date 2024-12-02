Курьеров назвали проблемой для экономики России
Сервисы доставки оттягивают огромное количество трудовых сил, считают в Минпромторге
02 декабря 2024, 23:40, ИА Амител
Директор департамента развития внутренней торговли Минпромторга Никита Кузнецов заявил, что растущая популярность сервисов доставки создает серьезные проблемы для российской экономики, пишет РБК.
По его словам, миллионы людей устраиваются на работу курьерами или упаковщиками, и большинство из них являются физически здоровыми и сильными работниками, которых не хватает в других секторах.
"Сервисы доставки оттягивают огромное количество трудовых сил и трудовых ресурсов. Может ли экономика наша себе это позволить?" – сказал Кузнецов.
Согласно данным Минпромторга, в России насчитываются как минимум 1,5 млн курьеров и полмиллиона сборщиков заказов.
Кузнецов подчеркнул, что такие службы отучают потребителей от посещения магазинов, а сами сервисы зачастую работают в убыток.
23:54:14 02-12-2024
Может быть платить научному сотруднику и полицейскому больше чем курьеру без образования? Хотя нет бред конечно, нужно запрещать это всё пока они окончательно экономику не погубили.
Тем более, что работают они в убыток
08:28:30 03-12-2024
Гость (23:54:14 02-12-2024) Может быть платить научному сотруднику и полицейскому больше... /Про полицая ты перегнул
За какие заслуги им переплачивать ?
09:38:28 03-12-2024
Гость (08:28:30 03-12-2024) /Про полицая ты перегнулЗа какие заслуги им переплачиват... Так-то полицейские в своей массе жизнью и здоровьем рискуют. Я не про управленческий персонал, а про тех, кто на земле работает. Все риски, которые есть у тебя - это не досинячиться до белочки.
01:05:14 03-12-2024
Это называется современный мир, сейчас удобно заказать и получить. Зачем скатываться обратно. Тем более убрать этих курьеров, они пойдут на нужные работы, где дефицит? Огромное заблуждение. Отстаньте от людей, где хотят там и работают .
02:58:42 03-12-2024
Платите зарплату и придут рабочие туда где не хватает.
06:10:50 03-12-2024
Сервисы доставки оттягивают огромное количество трудовых сил и трудовых ресурсов. Может ли экономика наша себе это позволить? --- ваша экономика что-то ничего позволить не может - ни курьеров, ни ипотеки и кредитов под нормальный процент, ни пенсий и зарплат. Может пора понять, что дело не в курьерах?
06:41:27 03-12-2024
аааа. так вот кто во всем виноват...
07:25:38 03-12-2024
А что у нас, пардон, случилось с трудовыми ресурсами? Вроде все было нам только на пользу. Или этот Никита иноагент, раз считает, что у российской экономики есть проблемы? Вроде нам только о росте и успехах докладывают. Вон, даже цены вверх лезут исключительно потому, что у дорогих россиян благосостояние повысилось и они начали скупать то яйца, то масло как не в себя.
07:42:28 03-12-2024
а сами сервисы зачастую работают в убыток --- че?!
08:09:34 03-12-2024
Гость (07:42:28 03-12-2024) а сами сервисы зачастую работают в убыток --- че?!... Ну как, вы не знали? Коммерческие структуры ведь спят и видят, как бы поработать исключительно в убыток. Собственник такой - ага, в этом году опять в минус сработали, вкину-ка я из своего кармана и поработаю еще.
08:34:04 03-12-2024
Курьер это студент или подроботка. Оставьте курьеров в покое бездари.
08:39:50 03-12-2024
Создаётся впечатление, что российская экономика как плохой танцор
09:03:52 03-12-2024
Так это "очередь за забором". Надо ж людям как-то выживать, пока "экономика" не может себе позволить дать людям достойную оплату за квалифицированный труд.
09:53:19 03-12-2024
Копать надо глубже. Курьеров много потому что женщины перестали готовить. А раз женщины перестали готовить значит у них теперь есть время на карьеру и рождение детей (а следовательно в экономике отток работников, но приток работниц и можно их отправлять к токарному станку). Ну либо так - есть время на карьеру, но соответственно некогда рожать детей. Тут соц исследование нужно
10:27:00 03-12-2024
Гость (09:53:19 03-12-2024) Копать надо глубже. Курьеров много потому что женщины перест... Боже... Вы всерьез считаете, что курьеры доставляют исключительно готовую еду? Доставки продуктов и товаров хоз. назначения в вашем мире не существует? Ничего, что женщине с ребенком как раз удобнее заказать продукты или там стиральный порошок, чем бежать с ребенком на руках в магазин, а потом тащить и покупки, и коляску, и ребенка вверх по лестнице? Соц. исследование ему... Работать идите) А то мало того, что курьеры экономике мешают, так еще и вы тут сидите и ересь несете.
10:52:13 03-12-2024
Гость (10:27:00 03-12-2024) Боже... Вы всерьез считаете, что курьеры доставляют исключит...
Хорошо, тогда с чем свяжите такое огромное количество шаурмичных? сроду никогда такого не было. на кажном шагу шаурму крутят
13:28:34 03-12-2024
Гость (10:52:13 03-12-2024) Хорошо, тогда с чем свяжите такое огромное количество ша... то есть виноваты женщины и шаурмячники? а не общество потребления? я имею в виду сейчас не простых граждан, которым вы отказываете даже в этом бутерброде. Я считаю, что настоящее общество потребления - это как раз те, кто имеет миллиардные транты в одно рыло, кто прикарманил народное достояние, кто строит дворцы и скупает автомобили коллекциями. Вот они настоящие потребители и экстремисты, а не, якобы, не желающие готовить женщины и курьеры
10:53:43 03-12-2024
Гость (10:27:00 03-12-2024) Боже... Вы всерьез считаете, что курьеры доставляют исключит...
Встаньте возле Дубаев посмотрите минут 15. Приезжает иномарка, там не студенты совсем. мужик и женщина лет 30. Берут себе по шаурме и сидят жрут в машине
11:38:24 03-12-2024
Гость (10:53:43 03-12-2024) Встаньте возле Дубаев посмотрите минут 15. Приезжает ино... 1. И что? Как из этого в вашей голове сформировался вывод о том, что женщины не готовят? (Кстати, а почему готовить должны только женщины, у мужчин что, лапки?) Люди могут быть проездом, и так перекусить буквально на ходу быстрее. Могут просто кататься и развлекаться, по пути поесть заехали. 2. Вам делать больше нечего, как стоять около "Дубаев"и смотреть, кто, какого возраста и что ест? У меня вопросы скорее не к тем, кто "жрет", а к вам.
11:53:16 03-12-2024
Гость (11:38:24 03-12-2024) 1. И что? Как из этого в вашей голове сформировался вывод о ...
Женщины не могут выполнять физическую работу и если молодые физически мощные парни таскают сумки с пиццей, то некому разгружать вагоны, водить электровозы в ночные смены, стоять у токарного станка. Получается что женщины и не готовят и отвлекают мужиков от полезной работы.
12:29:35 03-12-2024
Гость (11:53:16 03-12-2024) Женщины не могут выполнять физическую работу и если моло... И тут бабы виноваты, ну что ты будешь делать... На колу мочало, начинай сначала - сумки парни таскают отнюдь не только с пиццей, а и просто с обычными товарами. Второе - а куда это у нас внезапно девались мужчины трудоспособного возраста, не подскажете? Что аж курьеров надо загонять на заводы. Ну и третье - кто вам сказал, что курьер, если у него отнять работу, побежит разгружать вагоны?
13:15:43 03-12-2024
Гость (12:29:35 03-12-2024) И тут бабы виноваты, ну что ты будешь делать... На колу моча...
Женщины не виноваты. Просто общество обманывает само себя - вроде женский и мужской пол равны, но работу почему разделяют на женскую и мужскую. Даже не физическую работу. Например, в машинисты да даже в помощники машинистов не берут женщин категорически. Ни одна в жизни не работала - даже в космос летали, а поезда водить запрещено.
12:54:34 03-12-2024
Гость (11:53:16 03-12-2024) Женщины не могут выполнять физическую работу и если моло... не дают?
15:45:02 03-12-2024
все правильно говорит. это не экономика, когда ВВП делается на услугах. производством надо заниматься. это же очевидно
16:50:04 03-12-2024
Бывают юристы/экономисты/менеджеры торгового зала кабаны харя по циркулю, их на заводы надо, в литейные цеха, операторами паровых молотов, машинистами тепловозов, мартеновских печей, а не штаны в офисе протирать!
21:33:04 05-12-2024
Такое впечатление, в Минпромторге, вообще в параллельной реальности живут.
Почему, интересно, я должна идти в магазин, нагружаться как верблюд, и нести домой. И до магазина еще дойти надо. И тд и тп