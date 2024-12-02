Курьеров назвали проблемой для экономики России

Сервисы доставки оттягивают огромное количество трудовых сил, считают в Минпромторге

02 декабря 2024, 23:40, ИА Амител

Человек на велосипеде / Фото: pxhere.com

Директор департамента развития внутренней торговли Минпромторга Никита Кузнецов заявил, что растущая популярность сервисов доставки создает серьезные проблемы для российской экономики, пишет РБК.

По его словам, миллионы людей устраиваются на работу курьерами или упаковщиками, и большинство из них являются физически здоровыми и сильными работниками, которых не хватает в других секторах.

"Сервисы доставки оттягивают огромное количество трудовых сил и трудовых ресурсов. Может ли экономика наша себе это позволить?" – сказал Кузнецов.

Согласно данным Минпромторга, в России насчитываются как минимум 1,5 млн курьеров и полмиллиона сборщиков заказов.

Кузнецов подчеркнул, что такие службы отучают потребителей от посещения магазинов, а сами сервисы зачастую работают в убыток.