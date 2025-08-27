Потепление до +30 градусов начнется в Алтайском крае 27 августа

Согласно прогнозам синоптиков, уже к 29 августа в регионе ожидается до +30 градусов

27 августа 2025, 06:00, ИА Амител

Уборка сена в Алтайском крае / Фото: amic.ru

От +22 до +27 градусов прогреется воздух в Алтайском крае днем 27 августа. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра – они ожидают, что к 29 августа в край вернутся температуры до +30 градусов.

27 августа пройдет преимущественно без осадков. В утренние часы местами туман. Ветер северный, 2–7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

В Барнауле 27 августа будет от +22 до +24 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер северный, 2–7 м/с.