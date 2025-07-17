НОВОСТИПроисшествия

Приставы опечатали опасный рентген в стоматологической клинике Новоалтайска

Оборудование нарушало радиационную безопасность как пациентов, так и работников клиники

17 июля 2025, 20:13, ИА Амител

Фото: пресс-служба УФССП по Алтайскому краю

В одной из стоматологических клиник Новоалтайска обнаружили опасный рентген-аппарат. Как сообщает пресс-служба УФССП по Алтайскому краю, приставы временно запретили его использование и опечатали. 

Оборудование нарушало радиационную безопасность как пациентов, так и работников клиники. В связи с этим суд вынес решение запретить использование рентген-кабинета на 35 суток.

До окончания срока административного приостановления деятельности сотрудники органа принудительного исполнения будут проверять организацию.

Avatar Picture
Гость

21:26:17 17-07-2025

Как обнаружили?

Avatar Picture
Кхм...

21:56:21 17-07-2025

Гость (21:26:17 17-07-2025) Как обнаружили?... Там ионизирующий элемент - "трубка" - имеет определенный срок годности. По его истечении пользоваться рентген-аппаратом до замены этого элемента не рекомендуется. В общем, импортозамещение не удалось.🤣

Avatar Picture
Musik

22:35:48 17-07-2025

Гость (21:26:17 17-07-2025) Как обнаружили?... Формой похож на Звезду Смерти. Только маленький.

Avatar Picture
Гость

21:49:21 17-07-2025

поверку не прошел.

Avatar Picture
Гость

08:56:09 18-07-2025

Понятно... То есть опасность гипотетическая. По бумажкам.

Avatar Picture
Гость

19:20:57 22-07-2025

Естественно, бумажку недособрал, а написали что чуть ли не чума

