Приставы опечатали опасный рентген в стоматологической клинике Новоалтайска

Оборудование нарушало радиационную безопасность как пациентов, так и работников клиники

17 июля 2025, 20:13, ИА Амител

Фото: пресс-служба УФССП по Алтайскому краю

В одной из стоматологических клиник Новоалтайска обнаружили опасный рентген-аппарат. Как сообщает пресс-служба УФССП по Алтайскому краю, приставы временно запретили его использование и опечатали.

Оборудование нарушало радиационную безопасность как пациентов, так и работников клиники. В связи с этим суд вынес решение запретить использование рентген-кабинета на 35 суток.

До окончания срока административного приостановления деятельности сотрудники органа принудительного исполнения будут проверять организацию.