Приставы опечатали опасный рентген в стоматологической клинике Новоалтайска
Оборудование нарушало радиационную безопасность как пациентов, так и работников клиники
17 июля 2025, 20:13, ИА Амител
Фото: пресс-служба УФССП по Алтайскому краю
В одной из стоматологических клиник Новоалтайска обнаружили опасный рентген-аппарат. Как сообщает пресс-служба УФССП по Алтайскому краю, приставы временно запретили его использование и опечатали.
Оборудование нарушало радиационную безопасность как пациентов, так и работников клиники. В связи с этим суд вынес решение запретить использование рентген-кабинета на 35 суток.
До окончания срока административного приостановления деятельности сотрудники органа принудительного исполнения будут проверять организацию.
21:26:17 17-07-2025
Как обнаружили?
21:56:21 17-07-2025
Гость (21:26:17 17-07-2025) Как обнаружили?... Там ионизирующий элемент - "трубка" - имеет определенный срок годности. По его истечении пользоваться рентген-аппаратом до замены этого элемента не рекомендуется. В общем, импортозамещение не удалось.🤣
22:35:48 17-07-2025
Гость (21:26:17 17-07-2025) Как обнаружили?... Формой похож на Звезду Смерти. Только маленький.
21:49:21 17-07-2025
поверку не прошел.
08:56:09 18-07-2025
Понятно... То есть опасность гипотетическая. По бумажкам.
19:20:57 22-07-2025
Естественно, бумажку недособрал, а написали что чуть ли не чума