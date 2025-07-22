Приятное тепло. О погоде в Алтайском крае днем 22 июля

День пройдет преимущественно без осадков

Рассвет в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

От +17 до +22 градусов ожидается в Барнауле днем 22 июля. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

День пройдет преимущественно без осадков. В утренние часы местами туман. Ветер северный, 4–9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле – от +17 до +19 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер северный, 4–9 м/с.