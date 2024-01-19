Пробки в Барнауле утром 19 января достигли 8 баллов
Самый крупный затор — на Змеиногорском тракте
19 января 2024, 08:08, ИА Амител
Изображение: 2ГИС
В Барнауле утром 19 января пробки достигли 8 баллов, следует из данных 2ГИС.
Сильнее всего движение транспорта затруднено на Змеиногорском тракте – в сторону центра он скован более чем наполовину.
Также заторы наблюдаются на Павловском тракте, улицах Власихинской, Кутузова, Советской Армии, Матросова, Взлетной и некоторых других.
По прогнозу, сегодня в Барнауле ожидается до -15 градусов, без осадков.
09:45:23 19-01-2024
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