Пробки в Барнауле утром 19 января достигли 8 баллов

Самый крупный затор — на Змеиногорском тракте

19 января 2024, 08:08, ИА Амител

Изображение: 2ГИС

В Барнауле утром 19 января пробки достигли 8 баллов, следует из данных 2ГИС.

Сильнее всего движение транспорта затруднено на Змеиногорском тракте – в сторону центра он скован более чем наполовину.

Также заторы наблюдаются на Павловском тракте, улицах Власихинской, Кутузова, Советской Армии, Матросова, Взлетной и некоторых других.

По прогнозу, сегодня в Барнауле ожидается до -15 градусов, без осадков.