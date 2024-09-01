Прохожие избили девушку, гуляющую с участницей "Пацанок" в Новосибирске
Девушка планирует писать заявление в полицию
01 сентября 2024, 14:10, ИА Амител
Пострадавшие девушки / Фото: "КП-Новосибирск"
В Новосибирске компания избила блогершу Викторию Фомину и её подругу Беллу, участницу шоу "Пацанки". Об этом сообщает "КП-Новосибирск".
Конфликт начался после того, как несколько человек оскорбили дочь Виктории.
По словам Вики, мужчины плеснули в неё пиво, а затем набросились на неё и Беллу. После потасовки Виктория поняла, что у неё украли сумку. Она с подругой кинулась искать обидчиков, но они затерялись в толпе.
Виктории вырвали наращенные волосы, расцарапали лицо и тело. Она планирует писать заявление.
10:36:53 02-09-2024
Она планирует писать заявление --- только планирует. Может надо было с места звонить