Прохожие избили девушку, гуляющую с участницей "Пацанок" в Новосибирске

Девушка планирует писать заявление в полицию

01 сентября 2024, 14:10, ИА Амител

Пострадавшие девушки / Фото: "КП-Новосибирск"

В Новосибирске компания избила блогершу Викторию Фомину и её подругу Беллу, участницу шоу "Пацанки". Об этом сообщает "КП-Новосибирск".

Конфликт начался после того, как несколько человек оскорбили дочь Виктории.

По словам Вики, мужчины плеснули в неё пиво, а затем набросились на неё и Беллу. После потасовки Виктория поняла, что у неё украли сумку. Она с подругой кинулась искать обидчиков, но они затерялись в толпе.

Виктории вырвали наращенные волосы, расцарапали лицо и тело. Она планирует писать заявление.