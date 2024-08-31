В Барнауле в День города подрались двое мужчин
Инцидент случился на улице Юрина
31 августа 2024, 18:30, ИА Амител
Драка в Барнауле / Кадр из видео: "Инцидент Барнаул"
В Барнауле 31 августа в День города подрались двое мужчин, сообщают в телеграм-канале "Инцидент Барнаул".
По словам очевидцев, конфликт между горожанами случился у дома № 190 по улице Юрина напротив магазина "Монетка".
Мужчины боролись и махали кулаками рядом с детской коляской и двумя женщинами, которые пытались их разнять.
Что стало причиной рукоприкладства и чем оно закончилось, неизвестно.
18:56:13 31-08-2024
Самая крутая новость за сегодня.
😁
19:09:20 31-08-2024
год основания города не поделили. инфа 146%
11:06:05 01-09-2024
Гость (19:09:20 31-08-2024) год основания города не поделили. инфа 146%... орнул в голосину
15:38:45 01-09-2024
На СВО такие пассионарии очень нужны в штурмовых отрядах!
16:43:57 01-09-2024
Неужели в Барнауле остались мужчины? И драться еще могут?
13:13:24 02-09-2024
Цвет генофонда