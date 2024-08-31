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В Барнауле в День города подрались двое мужчин

Инцидент случился на улице Юрина

31 августа 2024, 18:30, ИА Амител

Драка в Барнауле / Кадр из видео: "Инцидент Барнаул"
Драка в Барнауле / Кадр из видео: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле 31 августа в День города подрались двое мужчин, сообщают в телеграм-канале "Инцидент Барнаул".

По словам очевидцев, конфликт между горожанами случился у дома № 190 по улице Юрина напротив магазина "Монетка".

Мужчины боролись и махали кулаками рядом с детской коляской и двумя женщинами, которые пытались их разнять.

Что стало причиной рукоприкладства и чем оно закончилось, неизвестно.

Барнаул

Комментарии 6

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Кхм...

18:56:13 31-08-2024

Самая крутая новость за сегодня.
😁

  11 Нравится
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Гость

19:09:20 31-08-2024

год основания города не поделили. инфа 146%

  16 Нравится
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Гость

11:06:05 01-09-2024

Гость (19:09:20 31-08-2024) год основания города не поделили. инфа 146%... орнул в голосину

  4 Нравится
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Гость

15:38:45 01-09-2024

На СВО такие пассионарии очень нужны в штурмовых отрядах!

  -3 Нравится
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Гость

16:43:57 01-09-2024

Неужели в Барнауле остались мужчины? И драться еще могут?

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Гость

13:13:24 02-09-2024

Цвет генофонда

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