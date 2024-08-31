В Барнауле в День города подрались двое мужчин

Инцидент случился на улице Юрина

31 августа 2024, 18:30, ИА Амител

Драка в Барнауле / Кадр из видео: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле 31 августа в День города подрались двое мужчин, сообщают в телеграм-канале "Инцидент Барнаул".

По словам очевидцев, конфликт между горожанами случился у дома № 190 по улице Юрина напротив магазина "Монетка".

Мужчины боролись и махали кулаками рядом с детской коляской и двумя женщинами, которые пытались их разнять.

Что стало причиной рукоприкладства и чем оно закончилось, неизвестно.