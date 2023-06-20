Путь к потолку. Дом, где стены — это пол, продают за 15 миллионов в Барнауле

Уютный дом с полом на стенах предлагают приобрести барнаульцам

20 июня 2023, 07:02, ИА Амител

Фото: "Циан"

В барнаульском посёлке Авиатор коттедж с "бесконечными" полами продают за 15,7 млн рублей в переулке Красный. Такое объявление появилось на "Циане".

Площадь двухэтажного дома – 230 "жилых квадратов", он находится на участке 11,5 сотки.





























Фото: "Циан"

Часть стен в комнатах – дощатые и похожи на "продолжение" пола. А в санузлах стены и вовсе выложены плиткой "под ламинат". Так что в какой-то момент возникает ощущение, что по стене можно подняться к потолку. Сверхъестественно и забавно.

В объявлении говорится, что на первом этаже коттеджа расположены прихожая, несколько санузлов, топочная, гостиная, несколько спален и кухня. Также отсюда есть выход на террасу.

На втором этаже находятся холл, санузел, две спальни и гардеробная.

Имеются гараж на две машины, комната для разнорабочих, погреб и баня.

В районе, где предлагают недвижимость, развита инфраструктура. В шаговой доступности – школы, детские сады, магазины, остановки общественного транспорта и торговые центры.