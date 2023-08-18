Пьяных водителей будут ловить на дорогах Барнаула

Сотрудники ГИБДД воспользуются методом "сплошных проверок"

18 августа 2023, 11:19, ИА Амител

Фото: pxhere.com

На дорогах Барнаула до конца недели будет проходить профилактическое мероприятие "Нетрезвый водитель". Об этом рассказали в городском ГИБДД.

Отмечается, что инспекторы воспользуются методом "сплошных" проверок водителей, которых будут проверять на состояние алкогольного опьянения.

Пресс-служба ГИБДД отмечает, что с начала 2023 года в Барнауле поймали больше 1200 нетрезвых водителей или отказавшихся от медицинского освидетельствования.