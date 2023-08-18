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Пьяных водителей будут ловить на дорогах Барнаула

Сотрудники ГИБДД воспользуются методом "сплошных проверок"

18 августа 2023, 11:19, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

На дорогах Барнаула до конца недели будет проходить профилактическое мероприятие "Нетрезвый водитель". Об этом рассказали в городском ГИБДД.

Отмечается, что инспекторы воспользуются методом "сплошных" проверок водителей, которых будут проверять на состояние алкогольного опьянения.

Пресс-служба ГИБДД отмечает, что с начала 2023 года в Барнауле поймали больше 1200 нетрезвых водителей или отказавшихся от медицинского освидетельствования.

Барнаул Авто

Комментарии 5

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Гость

11:27:14 18-08-2023

сппсиба шта препдедили

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Гость

11:29:48 18-08-2023

Гость (11:27:14 18-08-2023) сппсиба шта препдедили... пождаулйста мытож нипоедим

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Гость

11:47:36 18-08-2023

Зачем предупреждать публично!!!! И почему только на неделю??? На Амике ежедневно столько сообщений о ДТП! Нужен постоянный контроль! И чтобы не знали!!!

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Гость

12:09:43 18-08-2023

Гость (11:47:36 18-08-2023) Зачем предупреждать публично!!!! И почему только на неделю??... Так затем и предупреждать, чтоб дома сидели.

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киря

12:40:19 18-08-2023

Гость (11:27:14 18-08-2023) сппсиба шта препдедили... Не переживай, мы и до тебя доберемся,спасибо что спалился,теперь пьяненьких будем ловить с большей итенсивостью и штрафовать с большей жестокостью.=)

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