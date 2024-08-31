Пять человек погибли при атаке ВСУ по Белгороду

Пострадавшими числятся 37 человек

31 августа 2024, 10:00, ИА Амител

Кадр из видео / Telegram-канал Вячеслава Гладкова / t.me/vvgladkov

ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами из РСЗО "Вампир" Белгород и Белгородский район. Погибли пять человек, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"От полученных ранений одна женщина и четверо мужчин скончались на месте до приезда скорой помощи. <...> Ранены 37 мирных жителей, из них шестеро детей. В тяжелом состоянии семь взрослых и трое детей", – написал он в телеграм-канале.

В столице региона пробиты кровли и выбиты окна в двух многоквартирных домах, еще в одном – повреждено остекление. Стекла и фасады также повреждены в двух социальных и двух коммерческих объектах.

В поселке Дубовое под Белгородом горели два дома. Также здесь повреждены кровли, выбиты окна в одном многоквартирном и в пяти частных домах.