Пять человек погибли при атаке ВСУ по Белгороду
Пострадавшими числятся 37 человек
31 августа 2024, 10:00, ИА Амител
ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами из РСЗО "Вампир" Белгород и Белгородский район. Погибли пять человек, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"От полученных ранений одна женщина и четверо мужчин скончались на месте до приезда скорой помощи. <...> Ранены 37 мирных жителей, из них шестеро детей. В тяжелом состоянии семь взрослых и трое детей", – написал он в телеграм-канале.
В столице региона пробиты кровли и выбиты окна в двух многоквартирных домах, еще в одном – повреждено остекление. Стекла и фасады также повреждены в двух социальных и двух коммерческих объектах.
В поселке Дубовое под Белгородом горели два дома. Также здесь повреждены кровли, выбиты окна в одном многоквартирном и в пяти частных домах.
10:06:00 31-08-2024
С этими людьми Путин хочет договориться о мире ?
11:58:10 31-08-2024
..... ть !!! (10:06:00 31-08-2024) С этими людьми Путин хочет договориться о мире ?... Ты кто, за старшего решать ?
13:17:15 31-08-2024
Гость (11:58:10 31-08-2024) Ты кто, за старшего решать ?...
Старших вообще то выбирают
09:46:07 01-09-2024
Гость (11:58:10 31-08-2024) Ты кто, за старшего решать ?... Вообще то - это форум и тут каждый может высказать своё мнение.