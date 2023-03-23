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"Разговоры о революции – очень вредные". Председатель "Яблока" о выборе и выборах

Николай Рыбаков рассказал, какую "самую важную" задачу сейчас решает партия, будет ли выдвигать кандидата на выборах президента и откуда у "Яблока" деньги

23 марта 2023, 09:31, ИА Амител

Партия "Яблоко" на протяжении всей своей истории привлекает внимание. И, несмотря на то, что свою фракцию в Госдуме она имела только до 2003 года, её название в России по-прежнему на слуху. Так, в начале марта 2023 года депутат Госдумы Николай Новичков направил Минюсту призыв подумать о ликвидации этой партии. Причина – позиция "Яблока" по ряду важных событий в стране. В "Переговорке" на amic.ru председатель партии "Яблоко" Николай Рыбаков рассказал, с чем не согласны его соратники, какую "самую важную" задачу сейчас решает организация и будет ли выдвигать своего кандидата на выборах президента России в 2024 году. А ещё о том, откуда у "Яблока" деньги.

Кто в "Переговорке"

Николай Рыбаков, председатель партии "Яблоко" (избран в 2019 году).
Родился 24 декабря 1978 года в Ленинграде. Окончил вечерний бизнес-колледж Санкт-Петербургского государственного университета и экономический факультет Петербургского государственного университета путей сообщения (ПГУПС).
С 1995 года – член партии "Яблоко".
2000-2001 – главный специалист Фонда экономических и политических исследований "ЭПИЦентр Санкт-Петербург".
2009-2017 – заместитель председателя Санкт-Петербургского отделения партии "Яблоко".
2011-2016 – помощник руководителя фракции "Яблоко" в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Григория Явлинского.

01:29 "Чтобы наша страна смогла выйти из этого непростого состояния". Чем сейчас живёт партия "Яблоко" и какую задачу считает самой важной.

04:24 "Чтобы все просто перестали стрелять". Николай Рыбаков рассказывает, какие варианты предлагают, чтобы страна "вышла из этого состояния".

06:32 "Неужели нечем больше заняться?" Рыбаков о предложении депутатов Госдумы ликвидировать партию. "Мы находимся под давлением не последний год".

09:51 О том, приходят ли новые люди в партию и с каким настроением.

11:42 Почему "Яблоко" требует отменить военное дело в школах.

13:35 О Явлинском, а также коллективной и индивидуальной ответственности.

14:50 "Это очень тяжёлый выбор". Рыбаков о том, много ли сторонников у позиции "Яблока".

17:38 К Востоку или Западу на самом деле относится Россия? По мнению Рыбакова, навязывать людям другой, неподходящий им образ жизни – опасно.

18:37 "Дело не только в том, как считают бюллетени избирателей". Лидер "Яблока" даёт свою оценку тому, как проходят выборы в России.

20:53 "Разговоры о революции – очень опасные и вредные для страны". Рыбаков объясняет, почему его партия участвует в выборах.

23:00 О том, будет ли партия принимать участие в президентских выборах в 2024 году. И когда станет известен кандидат от "Яблока" на кресло президента.

24:14 Откуда у партии деньги.

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Комментарии 13

  • Вредно не разговаривать о революции. Критически вредно для психического здоровья общаться с подобными депутатами и выслушивать из бред...
    23 марта, Гость   Ответить
  • Иногда думаешь "какой же фигнёй я занимаюсь" А потом вспоминаешь, что есть "Яблоко" и становится легче
    23 марта, Гость   Ответить
  • так вы руководите так что бы у народа и не возникало таких мыслей!!! я имею ввиду о революции. а то понаворочают всякой ереси, что народу жить становиться не в радость! и даже в тягость! а потом удивляются - а что это народ о революции стал задумываться и разговоры разговаривать...!? и дружкам своим таким же депутатам передайте!
    23 марта, Гость   Ответить
  • А не надо народ за нос водить.
    23 марта, Гость   Ответить
  • Партия немощных
    23 марта, Гость   Ответить
  • Карманная оппозиция
    23 марта, Гость   Ответить
  • Театр — это дуракаваляние… Разговаривают, разговаривают… Контрреволюция одна.
    23 марта, Гость   Ответить
  • Революция для государства как очистительная клизма для организма. Есть от неё польза. Паразитам неприятно, конечно.
    23 марта, Гость   Ответить
  • Вон Миронов так прогнулся, аж до пола перед выборами, и всем карманным партиям так надо.
    23 марта, Гость   Ответить
  • Яблоко уничтожило свой возможный электорат после слов Явлинского о взрывах домов в Москве
    23 марта, Гость   Ответить
  • разговоры с проститутками - очень вредные )
    26 марта, Гость   Ответить
  • Яблочники финансировались америкой, что то изменилось с тех пор????
    27 марта, Гость   Ответить
  • Гость, они финансировались своими сторонниками, избирателями
    27 марта, Гость   Ответить
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