Реку Пивоварку в Барнауле вновь очистили от мусора
В акции поучаствовали девять горожан
24 июля 2023, 12:16, ИА Амител
Фото: barnaul.org
У реки Пивоварки вновь прошла экологическая акция по сбору мусора, сообщает мэрия.
Мероприятие состоялось 22 июля в районе дома № 22 по ул. Силикатной.
Вместе с активистами барнаульцы собрали 42 мешка мелких и крупных бытовых отходов. Всего в акции поучаствовали девять горожан.
Напомним, в начале июля с Пивоварки вывезли более 200 мешков мусора.
14:23:09 24-07-2023
Да Мишустин спросит строго, а если попадет опять в пробку или в лужу, посмотрел бы как люди через реки переходят.
15:23:17 24-07-2023
Где узнавать информацию о таких мероприятиях? Я бы тоже приняла участие
19:06:41 24-07-2023
Татьяна (15:23:17 24-07-2023) Где узнавать информацию о таких мероприятиях? Я бы тоже прин... Здравствуйте. У нас в контакте есть сообщество Чистый Край Алтай, вступайте. Мы информацию о субботниках публикуем
20:00:47 24-07-2023
может пора уже в головах граждан чистить? Научить не мусорить? а то бесконечно можно за быдлом убирать.