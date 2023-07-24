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Реку Пивоварку в Барнауле вновь очистили от мусора

В акции поучаствовали девять горожан

24 июля 2023, 12:16, ИА Амител

Фото: barnaul.org
Фото: barnaul.org

У реки Пивоварки вновь прошла экологическая акция по сбору мусора, сообщает мэрия.

Мероприятие состоялось 22 июля в районе дома № 22 по ул. Силикатной.

Вместе с активистами барнаульцы собрали 42 мешка мелких и крупных бытовых отходов. Всего в акции поучаствовали девять горожан.

Напомним, в начале июля с Пивоварки вывезли более 200 мешков мусора.

Барнаул Экология Хорошие новости мусор

Комментарии 4

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Гость

14:23:09 24-07-2023

Да Мишустин спросит строго, а если попадет опять в пробку или в лужу, посмотрел бы как люди через реки переходят.

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Татьяна

15:23:17 24-07-2023

Где узнавать информацию о таких мероприятиях? Я бы тоже приняла участие

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Гость

19:06:41 24-07-2023

Татьяна (15:23:17 24-07-2023) Где узнавать информацию о таких мероприятиях? Я бы тоже прин... Здравствуйте. У нас в контакте есть сообщество Чистый Край Алтай, вступайте. Мы информацию о субботниках публикуем

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Гость

20:00:47 24-07-2023

может пора уже в головах граждан чистить? Научить не мусорить? а то бесконечно можно за быдлом убирать.

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