Реку Пивоварку в Барнауле вновь очистили от мусора

В акции поучаствовали девять горожан

24 июля 2023, 12:16, ИА Амител

Фото: barnaul.org

У реки Пивоварки вновь прошла экологическая акция по сбору мусора, сообщает мэрия.

Мероприятие состоялось 22 июля в районе дома № 22 по ул. Силикатной.

Вместе с активистами барнаульцы собрали 42 мешка мелких и крупных бытовых отходов. Всего в акции поучаствовали девять горожан.

Напомним, в начале июля с Пивоварки вывезли более 200 мешков мусора.