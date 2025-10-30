НОВОСТИОбщество

Россиян могут оштрафовать за оставленные в подъезде ботинки

Платить придется, если тапки, кроссовки или другая обувь мешает пройти к пожарным выходам

30 октября 2025, 16:05, ИА Амител

Кроссовки, обувь/ Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney / amic.ru
Россиянам напомнили, что их могут оштрафовать за несоблюдение правил пожарной безопасности, если они хранят личные вещи, например, обувь, в общих зонах, таких как тамбуры и коридоры. Об этом ТАСС сообщил заместитель главы комитета Государственной Думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Колунов.

По его словам, в тамбурах часто можно увидеть коляски, самокаты и велосипеды, оставленные жильцами. Депутат отметил, что наличие посторонних предметов в подъезде увеличивает риск возгорания и в экстренной ситуации создает препятствия для быстрой эвакуации. За хранение вещей в неположенном месте предусмотрена административная ответственность в виде штрафов: для граждан – от 5 до 15 тысяч рублей, для организаций – от 300 до 400 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что жителей страны будут штрафовать за долгий прогрев авто во дворе домов.

Комментарии 14

Гость

16:14:21 30-10-2025

Копыта в подъезде откинуть не получится?

Шинник

16:20:13 30-10-2025

спускаюсь с 5 этажа и подходя в подъездной двери - куча.
Думаю "Чё за... Очередной Плюшкин завёлся ?
Ан нет Это туфли всего подъезда при входе.
Парадная !"

Гость

16:23:02 30-10-2025

Куда жаловаться: соседи убрали лестницу пожарную с балкона. Теперь их соседи сверху не смогут эвакуироваться при необходимости

Гость

16:42:29 30-10-2025

Гость (16:23:02 30-10-2025) Куда жаловаться: соседи убрали лестницу пожарную с балкона. ... Эти лестницы все посрезали и люки ликвидировали

Гость

18:15:35 30-10-2025

Гость (16:23:02 30-10-2025) Куда жаловаться: соседи убрали лестницу пожарную с балкона. ... В спортлото!

Гость

19:14:25 30-10-2025

Гость (16:23:02 30-10-2025) Куда жаловаться: соседи убрали лестницу пожарную с балкона. ... А зачем вы про себя пишите как о посторонних людях? Вам нравится к соседям с низу лазить по лестнице, но вас лишили аттракциона? Так правильно и сделали. Могли и с балкона спустить. Без лестницы...

Гость

16:28:35 30-10-2025

Россиян могут оштрафовать за что угодно!

Но не штрафуют даже за то, что всем и вся вокруг очевидно! (Например, парковки на газонах)

Гость

16:33:00 30-10-2025

Когда уже введут штрафы для депутатов за избыточное количество штрафов для людей?

Шинник

16:47:01 30-10-2025

начнём с того что с формулировкой "газон" много нюансов

Гость

17:00:22 30-10-2025

остановите землю.. я сойду

Гость

17:01:47 30-10-2025

На этаже семья таджиков у лифта оставляет 4 самоката 2 велика и 2 коляски... С какой службы начать по жалобам?

Гость

19:08:04 30-10-2025

Гость (17:01:47 30-10-2025) На этаже семья таджиков у лифта оставляет 4 самоката 2 велик... В службу острых ножичков обращайтесь.

Гость

19:57:40 30-10-2025

Гость (17:01:47 30-10-2025) На этаже семья таджиков у лифта оставляет 4 самоката 2 велик... На авито выставьте

Гость

17:32:31 30-10-2025

Чиновников, берущих взятки, тоже могут оштрафовать и посадить.
Но ведь не штрафуют и не садят?

