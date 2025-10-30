Россиян могут оштрафовать за оставленные в подъезде ботинки
Платить придется, если тапки, кроссовки или другая обувь мешает пройти к пожарным выходам
30 октября 2025, 16:05, ИА Амител
Россиянам напомнили, что их могут оштрафовать за несоблюдение правил пожарной безопасности, если они хранят личные вещи, например, обувь, в общих зонах, таких как тамбуры и коридоры. Об этом ТАСС сообщил заместитель главы комитета Государственной Думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Колунов.
По его словам, в тамбурах часто можно увидеть коляски, самокаты и велосипеды, оставленные жильцами. Депутат отметил, что наличие посторонних предметов в подъезде увеличивает риск возгорания и в экстренной ситуации создает препятствия для быстрой эвакуации. За хранение вещей в неположенном месте предусмотрена административная ответственность в виде штрафов: для граждан – от 5 до 15 тысяч рублей, для организаций – от 300 до 400 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что жителей страны будут штрафовать за долгий прогрев авто во дворе домов.
16:14:21 30-10-2025
Копыта в подъезде откинуть не получится?
16:20:13 30-10-2025
спускаюсь с 5 этажа и подходя в подъездной двери - куча.
Думаю "Чё за... Очередной Плюшкин завёлся ?
Ан нет Это туфли всего подъезда при входе.
Парадная !"
16:23:02 30-10-2025
Куда жаловаться: соседи убрали лестницу пожарную с балкона. Теперь их соседи сверху не смогут эвакуироваться при необходимости
16:42:29 30-10-2025
Гость (16:23:02 30-10-2025) Куда жаловаться: соседи убрали лестницу пожарную с балкона. ... Эти лестницы все посрезали и люки ликвидировали
18:15:35 30-10-2025
Гость (16:23:02 30-10-2025) Куда жаловаться: соседи убрали лестницу пожарную с балкона. ... В спортлото!
19:14:25 30-10-2025
Гость (16:23:02 30-10-2025) Куда жаловаться: соседи убрали лестницу пожарную с балкона. ... А зачем вы про себя пишите как о посторонних людях? Вам нравится к соседям с низу лазить по лестнице, но вас лишили аттракциона? Так правильно и сделали. Могли и с балкона спустить. Без лестницы...
16:28:35 30-10-2025
Россиян могут оштрафовать за что угодно!
Но не штрафуют даже за то, что всем и вся вокруг очевидно! (Например, парковки на газонах)
16:33:00 30-10-2025
Когда уже введут штрафы для депутатов за избыточное количество штрафов для людей?
16:47:01 30-10-2025
начнём с того что с формулировкой "газон" много нюансов
17:00:22 30-10-2025
остановите землю.. я сойду
17:01:47 30-10-2025
На этаже семья таджиков у лифта оставляет 4 самоката 2 велика и 2 коляски... С какой службы начать по жалобам?
19:08:04 30-10-2025
Гость (17:01:47 30-10-2025) На этаже семья таджиков у лифта оставляет 4 самоката 2 велик... В службу острых ножичков обращайтесь.
19:57:40 30-10-2025
Гость (17:01:47 30-10-2025) На этаже семья таджиков у лифта оставляет 4 самоката 2 велик... На авито выставьте
17:32:31 30-10-2025
Чиновников, берущих взятки, тоже могут оштрафовать и посадить.
Но ведь не штрафуют и не садят?