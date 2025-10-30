Россиян могут оштрафовать за оставленные в подъезде ботинки

Платить придется, если тапки, кроссовки или другая обувь мешает пройти к пожарным выходам

30 октября 2025, 16:05, ИА Амител

Кроссовки, обувь/ Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney / amic.ru

Россиянам напомнили, что их могут оштрафовать за несоблюдение правил пожарной безопасности, если они хранят личные вещи, например, обувь, в общих зонах, таких как тамбуры и коридоры. Об этом ТАСС сообщил заместитель главы комитета Государственной Думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Колунов.

По его словам, в тамбурах часто можно увидеть коляски, самокаты и велосипеды, оставленные жильцами. Депутат отметил, что наличие посторонних предметов в подъезде увеличивает риск возгорания и в экстренной ситуации создает препятствия для быстрой эвакуации. За хранение вещей в неположенном месте предусмотрена административная ответственность в виде штрафов: для граждан – от 5 до 15 тысяч рублей, для организаций – от 300 до 400 тысяч рублей.

