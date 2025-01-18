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Россиян призвали не целоваться на улице в морозы

Такое ограничение необходимо для здоровья губ

18 января 2025, 20:35, ИА Амител

Фото: Joey Nicotra / unsplash.com
Фото: Joey Nicotra / unsplash.com

Избежать обветривания губ зимой можно, если не целоваться на морозе и следовать простым правилам, заявила News.ru косметолог Наталья Рябинова.

Она отметила, что губы обветриваются из-за влажности, поэтому важно отказаться от напитков и целований на улице в холодное время.

Специалист также посоветовала не кусать и не облизывать губы, чтобы избежать ухудшения состояния кожи.

Для сохранения здоровья губ зимой рекомендуется использовать гигиеническую помаду с воском и натуральными маслами, которую стоит носить с собой.

Здоровье советы эксперта

Комментарии 6

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Шинник

21:17:16 18-01-2025

есть девушки-палено, а есть железные леди...
С последними в мороз не целоваться !

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Гость

22:14:38 18-01-2025

Лет 30 не доводилось видеть целующихся на улице. Удивительно! А в советское время чуть ли не каждый день встречались парочки то на аллейке Ленинского проспекта, то прямо в общественном транспорте, возле университетов -само собой!

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Гость

08:53:40 19-01-2025

Гость (22:14:38 18-01-2025) Лет 30 не доводилось видеть целующихся на улице. Удивительно...
Сходи зрение проверь.

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Гость

12:01:44 19-01-2025

Гость (08:53:40 19-01-2025) Сходи зрение проверь. ... Чё, цалуешься на морозе?

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Гость

12:50:36 19-01-2025

Да, на морозе надо сразу переходить к делу, без прелюдий

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Гость

17:15:23 19-01-2025

"Холодно, холодно на морозе песни петь,
Если милый не умеет даже губы обогреть!"

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