Россиян призвали не целоваться на улице в морозы

Такое ограничение необходимо для здоровья губ

18 января 2025, 20:35, ИА Амител

Фото: Joey Nicotra / unsplash.com

Избежать обветривания губ зимой можно, если не целоваться на морозе и следовать простым правилам, заявила News.ru косметолог Наталья Рябинова.

Она отметила, что губы обветриваются из-за влажности, поэтому важно отказаться от напитков и целований на улице в холодное время.

Специалист также посоветовала не кусать и не облизывать губы, чтобы избежать ухудшения состояния кожи.

Для сохранения здоровья губ зимой рекомендуется использовать гигиеническую помаду с воском и натуральными маслами, которую стоит носить с собой.