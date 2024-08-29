Россиянкам усложнят доступ к самому безопасному виду аборта

Для медицинских учреждений, закупающих препарат, изменятся правила

29 августа 2024, 09:46, ИА Амител

Таблетки / Фото: pxhere.com/ru/photo/955530

С 1 сентября 2024 года в России мифепристон и мизопростол, используемые для прерывания беременности, будут подлежать предметно-количественному учету (ПКУ). Это означает, что медицинские учреждения, предоставляющие услуги по прерыванию беременности, должны будут соблюдать дополнительные требования к оформлению закупок и отчетности, пишет "Лента".

По словам акушера-гинеколога и эксперта Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Любови Ерофеевой, введение ПКУ может затруднить доступ женщинам к наиболее безопасному методу прерывания беременности – медикаментозному аборту.

Медикаментозный аборт – это процедура, которая проводится на ранних сроках беременности без хирургического вмешательства. Однако для медицинских учреждений она может оказаться более сложной, чем другие методы прерывания беременности.

Ерофеева опасается, что ужесточение контроля за упаковками препаратов может привести к тому, что некоторые клиники не захотят оформлять закупки и отчетность специфическим образом. Это может негативно сказаться на доступности абортов.