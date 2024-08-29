Россиянкам усложнят доступ к самому безопасному виду аборта
Для медицинских учреждений, закупающих препарат, изменятся правила
29 августа 2024, 09:46, ИА Амител
С 1 сентября 2024 года в России мифепристон и мизопростол, используемые для прерывания беременности, будут подлежать предметно-количественному учету (ПКУ). Это означает, что медицинские учреждения, предоставляющие услуги по прерыванию беременности, должны будут соблюдать дополнительные требования к оформлению закупок и отчетности, пишет "Лента".
По словам акушера-гинеколога и эксперта Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Любови Ерофеевой, введение ПКУ может затруднить доступ женщинам к наиболее безопасному методу прерывания беременности – медикаментозному аборту.
Медикаментозный аборт – это процедура, которая проводится на ранних сроках беременности без хирургического вмешательства. Однако для медицинских учреждений она может оказаться более сложной, чем другие методы прерывания беременности.
Ерофеева опасается, что ужесточение контроля за упаковками препаратов может привести к тому, что некоторые клиники не захотят оформлять закупки и отчетность специфическим образом. Это может негативно сказаться на доступности абортов.
09:52:04 29-08-2024
"Рожайте сыновей - нужны солдаты!"
10:25:40 29-08-2024
Кхм... (09:52:04 29-08-2024) "Рожайте сыновей - нужны солдаты!"... Это так не работает. Запрет абортов (ну или усложнение доступа к ним, что, в общем, примерно то же) ни в одной стране мира еще не приводил к росту рождаемости. К росту женской и младенческой смертности - да. Так что все эти запреты отнюдь не забота о демографии.
11:39:35 29-08-2024
Гость (10:25:40 29-08-2024) Это так не работает. Запрет абортов (ну или усложнение досту... Их еще вырастить надо.
14:03:43 29-08-2024
Гость (10:25:40 29-08-2024) Это так не работает. Запрет абортов (ну или усложнение досту... Это тебе в проамериканской ВОЗ рассказали? А что еще они там интересного рассказывают? Может про КОВИД что-то новое брякнули?
09:57:45 29-08-2024
Как всегда - все для людей.
11:05:31 29-08-2024
Гость (09:57:45 29-08-2024) Как всегда - все для людей.... людей низкой социальной ответственности?
10:10:39 29-08-2024
Запасайтесь девки...
10:12:18 29-08-2024
И тут препоны,и тут преграды.
10:38:34 29-08-2024
Нас же 147 лямов! Чего суетиться-то? Или все-таки аборигены вымирают усиленно?
13:27:00 29-08-2024
Гость (10:38:34 29-08-2024) Нас же 147 лямов! Чего суетиться-то? Или все-таки аборигены ... а китаёзов в 10 раз больше
19:04:14 29-08-2024
Гость (10:38:34 29-08-2024) Нас же 147 лямов! Чего суетиться-то? Или все-таки аборигены ... Устал приводить для сравнения размеры населения Японии (найдите её на карте) и РФ.
19:27:34 29-08-2024
На раннем этапе не смогут решить проблему, значит, сделают аборт на позднем сроке. Когда больше риск последующего бесплодия. Поэтому вижу другую цель - не увеличение населения России, а наоборот, сокращение популяции. Это же очевидно!
14:22:22 30-08-2024
может проще предупреждать беременность??? Почему Ерофеева не говорит об этом? даже медаборт вызывает сбои гормональные и осложнения. В последующем когда нагуляется, наахается, выйдет удачно замуж и тут бац - невозможно зачатие или вынашивание. А это ЭКО или сурмама, на которую квоту государство дает всего 250 000, остальное сами оплачивают родители.
есть препараты , предупреждающие беременность, если контакт был без защиты, можно в теч. 72х часов его выпить и предотвратить беду. Беременность даже НЕ наступит, ту там компоненты или задержат овуляцию или предотвратят закрепление зиготы в матке.