НОВОСТИОбщество

РПЦ: овдовевшие женщины не имеют права снова выходить замуж

Со слов священника, вдовам, вступившим во второй брак, будет стыдно перед умершим супругом

15 июня 2025, 14:23, ИА Амител

Крест на куполе храма / Фото: amic.ru
Крест на куполе храма / Фото: amic.ru

Протоиерей Русской православной церкви Андрей Ткачев заявил, что женщины, потерявшие мужа, не должны заключать брак снова. Об этом сообщает Baza.

Со слов священнослужителя, вдовы не имеют права выходить замуж во второй раз. 

 "Муж с того света посмотрит, и будет стыдно", – сказал Ткачев.

Он привел в пример блаженную Ксению Петербургскую, которая после смерти мужа больше не искала брачного союза:

"Похоронила мужа, и похоронила свое сердце вместе с ним. И отдала свою душу и тело, и стала святой", – отметил Ткачев.

Как утверждает священник, сейчас много разных вдов. Но среди них есть и те, которые не ищут второго брака из-за стыда перед умершим супругом. 

"Одеяло же не скрывает человека от глаз Божьих и от глаз там живущих людей", – заключил протоиерей.

Кадр из видео: Rutube-канал Андрея Ткачева

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НОВОСТИОбщество
Россия РПЦ

Комментарии 25

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Гость

14:31:15 15-06-2025

Ну РПЦ то виднее. У неё забыли спросить. Она,вроде,отделена от государства? А семья-это ячейка общества.

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ВВП

14:51:51 15-06-2025

Как это влияет на политику власти, больше повышать народонаселение, или церкви можно всё.

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max

15:05:42 15-06-2025

еще б сами соблюдали. они же про бескорыстие и нестяжательство вещают. противно все это.... я не верующий но по общению с представителями других конфессий могу сделать вывод только в одной религии есть прайс лист на услуги...

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ВВП

16:18:58 15-06-2025

max (15:05:42 15-06-2025) еще б сами соблюдали. они же про бескорыстие и нестяжательст... Вы мешаете бизнесу получать прибыль

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Гость

15:26:21 15-06-2025

Эта информация не для всех, а только кто "в теме".

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Гость

15:32:49 15-06-2025

А что он не так сказал? Все верно.

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Гость

15:34:00 15-06-2025

Угу. Сейчас модно ещё при жизни кого-нибудь завести, нам же рассказали, что пара-тройка походов на сторону лишь укрепляют и разнообразят брак... Ну а чё? Муж работает с утра до ночи, одна сидишь дома в интернетах, скучно же...

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Гость

18:07:45 15-06-2025

Гость (15:34:00 15-06-2025) Угу. Сейчас модно ещё при жизни кого-нибудь завести, нам же ... заскучала и понеслась .. по ..

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Гость

15:34:54 15-06-2025

Почему ими не интересуются специалисты? С Днем медика, кстати!

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Гость

15:39:28 15-06-2025

Это священникам нельзя второй раз жениться.

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Гость

15:47:24 15-06-2025

Зачем такие провокационные статьи? Сейчас хай поднимется. Это мнение одного из священников, не надо выдавать это за мнение РПЦ.

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Гость

16:21:22 15-06-2025

Гость (15:47:24 15-06-2025) Зачем такие провокационные статьи? Сейчас хай поднимется. Эт... ну для этого и печатают)

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ВВП

16:22:36 15-06-2025

Гость (15:47:24 15-06-2025) Зачем такие провокационные статьи? Сейчас хай поднимется. Эт... Почему священнику можно выдавать своё мнение, за мнение РПЦ. Может он покажет где в библии про это написано. Или они заразились современностью: " Он художник, он так видит" Это сейчас модно.

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гость

16:45:53 15-06-2025

Гость (15:47:24 15-06-2025) Зачем такие провокационные статьи? Сейчас хай поднимется. Эт... Вообще то,он представитель РПЦ и если его руководство не пресекает такие заявления-значит они полностью с ними согласны

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Гость

17:11:19 15-06-2025

Гость (15:47:24 15-06-2025) Зачем такие провокационные статьи? Сейчас хай поднимется. Эт... Вот не надо ля-ля. Если "один священник" несет ересь (а с точки зрения христианства это именно она), то казалось бы - как минимум его начальство должно дать ему укорот?.. Не хочет начальство? Ну извините, значит, все вы там одним миром мазаны.

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Гость

16:20:27 15-06-2025

Хорошая инициатива))) Только тогда и вдовцам не разрешать жениться. Умерла жена (может, он её и уморил), всё, завяжи на бантик и никакого секса до конца жизни.

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Гость

16:56:03 15-06-2025

зачем эти бредни выкладывать и компромитировать Церковь в целом?? вы как специально настраиваете людей против традиций России

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Гость

18:53:40 15-06-2025

Гость (16:56:03 15-06-2025) зачем эти бредни выкладывать и компромитировать Церковь в це... Ой, сколько пафоса!!! Хотят и выкладывают. Что за привычка стала всем рот затыкать, прикрываясь какие-то великими идеями.

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Гость

17:15:13 15-06-2025

А мужу - вдовцу можно опять жениться? Или сказки про злую мачеху - это только сказки?

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Гостья из прошлого

17:26:53 15-06-2025

А хай не поднялся...

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Гость

17:27:54 15-06-2025

-"Похоронила мужа, и похоронила свое сердце вместе с ним. И отдала свою душу и тело, и стала святой", – отметил Ткачев. ---- Этот попенок совсем озверел, прет против Бога, как никогда. -"Замужняя женщина привязана законом к живому мужу; а если умрет муж, она освобождается от закона замужества. Посему, если при живом муже выйдет за другого, называется прелюбодеицею; если же умрет муж, она свободна от закона, и не будет прелюбодеицею, выйдя за другого мужа."(Рим 7:2-3)"

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Musik

18:04:43 15-06-2025

У христиан же нет того света???
Ничего не понял.

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Гость

18:06:34 15-06-2025

Поддержу! Еще и разведенкам нужно запретить повторный брак. Первый не сохранила и последующие в унитаз спустит!

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гость

22:30:01 15-06-2025

Гость (18:06:34 15-06-2025) Поддержу! Еще и разведенкам нужно запретить повторный брак. ... К разведенцам тоже относится, да?

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Гость

21:32:07 16-06-2025

Вот такие иноагенты и подрывают демографию в стране.

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