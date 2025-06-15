РПЦ: овдовевшие женщины не имеют права снова выходить замуж

Со слов священника, вдовам, вступившим во второй брак, будет стыдно перед умершим супругом

15 июня 2025, 14:23, ИА Амител

Крест на куполе храма / Фото: amic.ru

Протоиерей Русской православной церкви Андрей Ткачев заявил, что женщины, потерявшие мужа, не должны заключать брак снова. Об этом сообщает Baza.

Со слов священнослужителя, вдовы не имеют права выходить замуж во второй раз.

"Муж с того света посмотрит, и будет стыдно", – сказал Ткачев.

Он привел в пример блаженную Ксению Петербургскую, которая после смерти мужа больше не искала брачного союза:

"Похоронила мужа, и похоронила свое сердце вместе с ним. И отдала свою душу и тело, и стала святой", – отметил Ткачев.

Как утверждает священник, сейчас много разных вдов. Но среди них есть и те, которые не ищут второго брака из-за стыда перед умершим супругом.