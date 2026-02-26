СГК вложила около 15 млн рублей в ремонт котлоагрегата на ТЭЦ-2 Барнаула

26 февраля 2026, 13:00, ИА Амител

Шаровая барабанная мельница / Фото: пресс-служба СГК

На Барнаульской ТЭЦ-2 продолжается плановое обслуживание котлоагрегата № 14. В рамках текущей кампании энергетики полностью меняют броню шаровой барабанной мельницы — одного из ключевых узлов в системе подготовки топлива. Общий объем финансирования составил порядка 15 млн рублей.

Что обновят на котле

Для эффективного горения уголь на станции измельчают до состояния пыли. Перед подачей в топочную камеру топливо проходит несколько этапов обработки. На ТЭЦ-2 дробление начинается сразу после выгрузки из вагонов и завершается перед поступлением в горелки. Один из важных этапов — сушка и размол в шаровых барабанных мельницах.

Именно броня вместе с шаровой загрузкой обеспечивает необходимую фракцию топлива и защищает корпус барабана от износа. Ее замена влияет на стабильность работы всего агрегата.

Дополнительные проверки и дефекты

Во время ремонта специалисты проведут эксплуатационный контроль поверхностей нагрева котла. Для этого выполняют вырезки участков труб, очистку и замеры толщины металла.

Также устраняют выявленные неисправности вспомогательного оборудования — системы золоулавливания, электродвигателей и вращающихся механизмов.

Котлоагрегат вывели в ремонт 2 февраля. Завершить работы планируют в начале марта.

Главный инженер Барнаульской ТЭЦ-2 Вячеслав Зеленин отметил, что обновление повысит надежность основного и вспомогательного оборудования. По его словам, это первый этап ремонтной программы года.

«Это наш первый этап в реализации ремонтной программы 2026 года. По факту мы уже сейчас начали подготовку к следующему отопительному сезону», — добавил инженер.

Как ранее сообщал amic.ru, параллельно СГК реализует крупный проект на Барнаульской ТЭЦ-3. В 2025–2026 годах на обновление циркуляционной насосной направят около 340 млн рублей. Модернизация должна повысить надежность работы станции и стабильность подачи тепла и горячей воды жителям Барнаула.