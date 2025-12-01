Как работает система отопления Барнаула. Инфографика

Рассказываем и показываем весь "путь тепла" на примере ТЭЦ-3

01 декабря 2025, 09:20, ИА Амител

Иллюстрация: Алексей Беленев для amic.ru

Работу системы теплоснабжения в Барнауле обеспечивают две теплоэлектроцентрали. Это ТЭЦ-2, отметившая в 2025 году свой 70-летний юбилей и снабжающая теплом и электроэнергией половину Барнаула – преимущественно его центральную часть. И ТЭЦ-3, которой сегодня немного за 40. Будучи самой молодой станцией в Алтайском крае, ТЭЦ-3 производит около трети электроэнергии в масштабах Алтайского края, обеспечивает теплом и горячей водой 55% жителей Барнаула, а также несколько предприятий – промышленным паром. Как устроена работа ТЭЦ, за которые отвечает Сибирская генерирующая компания, – смотрите в нашей инфографике.

Главные ресурсы станции – это вода и уголь. Вода (а берут ее из Оби) необходима для технологических процессов. Сначала она поступает в циркуляционную насосную станцию, где четыре мощных насоса качают по восемь тонн воды в секунду. Затем поток направляется в цех химической очистки. На этом этапе воду очищают от взвешенных частиц, органики, а затем – от солей, которые вызывают коррозию оборудования. После очистки прозрачная вода уходит для подпитки в баки запаса конденсата и в баки подпитки теплосети.

Что же касается топлива, то ТЭЦ-3 работает на канско-ачинском буром угле. Зимой здесь сжигают до восьми тысяч тонн топлива в сутки – это около 120 вагонов. Летом потребление снижается до трех тысяч тонн. Уголь поступает на станцию, перемалывается в пыль и сушится в системах пылеприготовления котлов, где и происходит процесс сжигания. На ТЭЦ-3 работает пять котлоагрегатов. Внутри поверхностей нагрева котлов – та самая очищенная вода. Нагреваясь, она превращается в пар, который вращает турбины и генератор, ­­– так вырабатывается электрическая энергия. Подогретая паром из отборов турбин сетевая вода уходит по трубопроводам к потребителям. Также есть возможность нагрева сетевой воды в водогрейных котлах. Суммарная электрическая мощность ТЭЦ-3 увеличена сегодня до 460 мегаВатт.

Сегодня в столице региона в зоне ответственности Барнаульской теплосетевой компании 1714 км тепловых сетей – если выстроить их в одну линию, она протянется от Барнаула до Екатеринбурга. Лето – это пора гидравлических испытаний теплосетей: трубы проверяют повышенным давлением, что позволяет заранее определить и устранить слабые участки. Дополнительную диагностику с 2024 года на Алтае ведут специальные российские роботы, исследующие изнутри стенки труб методом переменного намагничивания.

ТЭЦ-3 работает каждый день, включая летние месяцы, потому что обеспечивает горожан горячей водой. За короткое сибирское лето проводится капитальный и текущий ремонт и обновление генерирующего оборудования. Дымовые газы со степенью очистки до 99% выводятся через две высокие трубы – 150 и 230 метров, что обеспечивает их безопасное рассеивание. А золу от сжигания бурого угля частично применяют в дорожном строительстве на трассах Алтайского края и Новосибирской области.

Работу станции и стабильность всей городской системы отопления ежедневно поддерживают более 500 сотрудников.