Как работает система отопления Барнаула. Инфографика
Рассказываем и показываем весь "путь тепла" на примере ТЭЦ-3
01 декабря 2025, 09:20, ИА Амител
Работу системы теплоснабжения в Барнауле обеспечивают две теплоэлектроцентрали. Это ТЭЦ-2, отметившая в 2025 году свой 70-летний юбилей и снабжающая теплом и электроэнергией половину Барнаула – преимущественно его центральную часть. И ТЭЦ-3, которой сегодня немного за 40. Будучи самой молодой станцией в Алтайском крае, ТЭЦ-3 производит около трети электроэнергии в масштабах Алтайского края, обеспечивает теплом и горячей водой 55% жителей Барнаула, а также несколько предприятий – промышленным паром. Как устроена работа ТЭЦ, за которые отвечает Сибирская генерирующая компания, – смотрите в нашей инфографике.
Главные ресурсы станции – это вода и уголь. Вода (а берут ее из Оби) необходима для технологических процессов. Сначала она поступает в циркуляционную насосную станцию, где четыре мощных насоса качают по восемь тонн воды в секунду. Затем поток направляется в цех химической очистки. На этом этапе воду очищают от взвешенных частиц, органики, а затем – от солей, которые вызывают коррозию оборудования. После очистки прозрачная вода уходит для подпитки в баки запаса конденсата и в баки подпитки теплосети.
Что же касается топлива, то ТЭЦ-3 работает на канско-ачинском буром угле. Зимой здесь сжигают до восьми тысяч тонн топлива в сутки – это около 120 вагонов. Летом потребление снижается до трех тысяч тонн. Уголь поступает на станцию, перемалывается в пыль и сушится в системах пылеприготовления котлов, где и происходит процесс сжигания. На ТЭЦ-3 работает пять котлоагрегатов. Внутри поверхностей нагрева котлов – та самая очищенная вода. Нагреваясь, она превращается в пар, который вращает турбины и генератор, – так вырабатывается электрическая энергия. Подогретая паром из отборов турбин сетевая вода уходит по трубопроводам к потребителям. Также есть возможность нагрева сетевой воды в водогрейных котлах. Суммарная электрическая мощность ТЭЦ-3 увеличена сегодня до 460 мегаВатт.
Сегодня в столице региона в зоне ответственности Барнаульской теплосетевой компании 1714 км тепловых сетей – если выстроить их в одну линию, она протянется от Барнаула до Екатеринбурга. Лето – это пора гидравлических испытаний теплосетей: трубы проверяют повышенным давлением, что позволяет заранее определить и устранить слабые участки. Дополнительную диагностику с 2024 года на Алтае ведут специальные российские роботы, исследующие изнутри стенки труб методом переменного намагничивания.
ТЭЦ-3 работает каждый день, включая летние месяцы, потому что обеспечивает горожан горячей водой. За короткое сибирское лето проводится капитальный и текущий ремонт и обновление генерирующего оборудования. Дымовые газы со степенью очистки до 99% выводятся через две высокие трубы – 150 и 230 метров, что обеспечивает их безопасное рассеивание. А золу от сжигания бурого угля частично применяют в дорожном строительстве на трассах Алтайского края и Новосибирской области.
Работу станции и стабильность всей городской системы отопления ежедневно поддерживают более 500 сотрудников.
09:27:19 01-12-2025
что толку от всей этой инфографики, если батареи дома 39 градусов?
09:45:12 01-12-2025
В квартире жарко, к батареям не прикоснуться!
09:47:17 01-12-2025
На графике наверное неправильно написано: "Каждый котлоагрегат массой более 2 тонн"? Может быть верно: "Каждый котлоагрегат массой более 2 тыс.тонн"?
10:49:45 01-12-2025
А почему уголь бурый?
13:26:01 01-12-2025
Гость (10:49:45 01-12-2025) А почему уголь бурый?... А Почему вообще уголь? А где простите наше достояние... Газ
Ааа до сих пор газопроводов нет. Ну понятно
13:34:25 01-12-2025
Гость (10:49:45 01-12-2025) А почему уголь бурый?... Потому что дешевле и вреднее каменного
11:24:07 01-12-2025
у нас всю зиму батареи отключены, и все равно жарко, топят очень хорошо, претензий нет
13:23:53 01-12-2025
Гость (11:24:07 01-12-2025) у нас всю зиму батареи отключены, и все равно жарко, топят о... А У меня и летом батареи отключены но в квартире тепло) топят хорошо)
11:50:00 01-12-2025
Всё это понятно, но почему не в собственности государства?
13:30:46 01-12-2025
ДМВ (11:50:00 01-12-2025) Всё это понятно, но почему не в собственности государства?... Потому что всё государство в частной собственности
14:03:16 01-12-2025
Углем топим не из за дешевизны ,а потому что рынок энергоносителей поделен .попробуйте провести газ если в регионе кое кому выгоден уголь ,он просто не пустит газовика доить свою ,,корову,,и также наоборот .
14:25:00 01-12-2025
А у нас в квартире газ
17:37:30 01-12-2025
Бурый уголь самый дешевый, но достаточно эффективный источник энергии.
Конечно, уступает природному газу, но безопасность выше😊
15:51:03 18-12-2025
в 90х-2000е года в газетах писали что часть котлов переводили на газ для улучшения эффективности и экологии. обратно вернули всё на уголь ?