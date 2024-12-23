НОВОСТИОбщество

Шестидневная рабочая неделя началась у россиян

При этом 28 декабря будет полным рабочим днем

23 декабря 2024, 07:45, ИА Амител

Календарь на экране смартфона / Фото: unsplash.com / Daniel J. Schwarz
Календарь на экране смартфона / Фото: unsplash.com / Daniel J. Schwarz

Последняя рабочая неделя в 2024 году началась в России. Она будет шестидневной и продлится до 28 декабря включительно. Об этом сообщает РИА Новости.

Постановлением правительства выходной с субботы, 28 декабря, перенесли на понедельник, 30 декабря. Благодаря этому россияне будут отдыхать с 29 декабря по 8 января – 11 дней подряд. Выходным днем стало и 31 декабря из-за переноса выходного с 7 января 2024 года.

При этом рабочий день 28 декабря не будет сокращенным: его перенесли с полноценного рабочего дня 30 декабря. Но работодатель может определить его продолжительность сам.

"Однако в каждой организации формально или неформально руководители определяют фактическую продолжительность рабочего дня в зависимости от текущей загрузки", – рассказал агентству директор по персоналу КРОС Дмитрий Дударев.

На работе перед Новым годом / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

Почему мы будем работать шесть дней в последнюю неделю 2024 года?

Не успели мы отработать одну шестидневную неделю, как впереди уже "маячит" следующая
НОВОСТИОбщество

Россия праздники Новый год

Комментарии 0

Лента новостей
Все новости

Новости партнеров