Шестидневная рабочая неделя началась у россиян

При этом 28 декабря будет полным рабочим днем

23 декабря 2024, 07:45, ИА Амител

Календарь на экране смартфона / Фото: unsplash.com / Daniel J. Schwarz

Последняя рабочая неделя в 2024 году началась в России. Она будет шестидневной и продлится до 28 декабря включительно. Об этом сообщает РИА Новости.

Постановлением правительства выходной с субботы, 28 декабря, перенесли на понедельник, 30 декабря. Благодаря этому россияне будут отдыхать с 29 декабря по 8 января – 11 дней подряд. Выходным днем стало и 31 декабря из-за переноса выходного с 7 января 2024 года.

При этом рабочий день 28 декабря не будет сокращенным: его перенесли с полноценного рабочего дня 30 декабря. Но работодатель может определить его продолжительность сам.