Восьмилетняя девочка пострадала в ДТП в Павловском районе

Движение на 58-м километре автодороги А-321 Барнаул – Павловск – граница с Республикой Казахстан временно ограничено

03 октября 2025, 16:12, ИА Амител

Место ДТП / Фото: Telegram-канал "Подслушано Барнаул"

В Павловском районе Алтайского края произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Столкновение транспортных средств случилось сегодня около 14:20 на 58-м километре автодороги А-321 Барнаул – Павловск – граница с Республикой Казахстан", сообщает полиция края.

По предварительной информации, в результате аварии пострадали двое: восьмилетняя девочка 2017 года рождения и женщина 1976 года рождения. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, которые устанавливают все обстоятельства случившегося.

Движение на указанном участке автодороги временно ограничено. О состоянии пострадавших и подробностях аварии пока не сообщается.