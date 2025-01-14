НОВОСТИОбщество

В России штраф за разглашение коммерческой тайны увеличится до 5 млн рублей

Помимо материальной ответственности виновник также понесет уголовную

14 января 2025, 10:30, ИА Амител

Российские деньги / Фото: amic.ru
Российские деньги / Фото: amic.ru

Инициативу Минфина РФ о повышении штрафов за разглашение коммерческой тайны поддержала правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно законопроекту, штрафы поднимутся с 1,5 млн до 5 млн руб. Помимо материальной ответственности виновник будет нести уголовную: штраф выступит дополнительным видом наказания к лишению свободы от двух до пяти лет.

"Законопроект устанавливает нижнюю границу лишения свободы в два года с одновременным введением дополнительного вида наказания в виде штрафа до 5 млн рублей. То есть виновному может грозить одновременно и лишение свободы, и штраф", – подчеркнули в агентстве.

В случае если преступление повлечет за собой тяжкие последствия, виновник получит от трех до семи лет колонии и штраф от 1 млн до 5 млн руб. В данный момент нарушителя могут отправить на принудительные работы сроком до пяти лет либо лишить свободы на срок до семи лет.

Также к нарушениям закона отнесут распространение схем ввоза товаров, на которые наложены санкции.

"Задачей таких публикаций является нанесение ущерба конкретным хозяйствующим субъектам, отраслям экономики, а также в целом экономическим интересам России", – говорится в пояснительной записке.

Ключи / Фото: Jakub Żerdzicki / unsplash.com

Собственников жилья в 2025 году ждут новые штрафы

Изменения касаются пожарной безопасности, налогообложения, газового оборудования и освоения земель
НОВОСТИНедвижимость
Россия Законопроекты штрафы

Комментарии 2

Avatar Picture
Гость

15:32:00 14-01-2025

Уточнили бы сразу, что относится к коммерческой тайне? Производство сливочного масла, в котором нет сливочного масла, Или молока без коровы? Крашеная рыба, яблоки, искусственные яйца? Хлеб из фуражной пшеницы...

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:57:54 14-01-2025

Гость (15:32:00 14-01-2025) Уточнили бы сразу, что относится к коммерческой тайне? Произ... Ни куда не уходите за вами уже выехали.

  -2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров