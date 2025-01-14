В России штраф за разглашение коммерческой тайны увеличится до 5 млн рублей

Помимо материальной ответственности виновник также понесет уголовную

14 января 2025, 10:30, ИА Амител

Российские деньги / Фото: amic.ru

Инициативу Минфина РФ о повышении штрафов за разглашение коммерческой тайны поддержала правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно законопроекту, штрафы поднимутся с 1,5 млн до 5 млн руб. Помимо материальной ответственности виновник будет нести уголовную: штраф выступит дополнительным видом наказания к лишению свободы от двух до пяти лет.

"Законопроект устанавливает нижнюю границу лишения свободы в два года с одновременным введением дополнительного вида наказания в виде штрафа до 5 млн рублей. То есть виновному может грозить одновременно и лишение свободы, и штраф", – подчеркнули в агентстве.

В случае если преступление повлечет за собой тяжкие последствия, виновник получит от трех до семи лет колонии и штраф от 1 млн до 5 млн руб. В данный момент нарушителя могут отправить на принудительные работы сроком до пяти лет либо лишить свободы на срок до семи лет.

Также к нарушениям закона отнесут распространение схем ввоза товаров, на которые наложены санкции.