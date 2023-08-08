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Сибиряк с ножом набросился на полицейских, потому что не согласился с протоколом

За свои действия он получил букет из уголовных дел

08 августа 2023, 14:27, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Пьяный мужчина с ножом набросился на сотрудников полиции в Таре Омской области. Об этом сообщает Mash Siberia.

Сотрудники ГИБДД остановили серый кроссовер и заподозрили водителя в пьянстве. Проверка при помощи тестера подтвердила предположения. На водителя составили протокол, но он возмутился и стал сопротивляться.

Из машины достал нож, пошел на полицейских и не отреагировал на предупредительный выстрел. Правоохранители смогли быстро скрутить нарушителя. 

За попытку нападения на сибиряка завели букет дел, два из которых – уголовные.

омская область Нападения на людей

Комментарии 2

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Гость

14:44:06 08-08-2023

Ну так то да, в памяти еще остались кадры как в Краснощековском районе, вот такой же синегал в патрульной машине двух инспекторов порезал. Одного даже кажется до смерти.

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Гость

15:46:37 08-08-2023

не отреагировал на предупредительный выстрел --- на простреленную ногу отреагировал?

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