Сибиряк с ножом набросился на полицейских, потому что не согласился с протоколом
За свои действия он получил букет из уголовных дел
08 августа 2023, 14:27, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Пьяный мужчина с ножом набросился на сотрудников полиции в Таре Омской области. Об этом сообщает Mash Siberia.
Сотрудники ГИБДД остановили серый кроссовер и заподозрили водителя в пьянстве. Проверка при помощи тестера подтвердила предположения. На водителя составили протокол, но он возмутился и стал сопротивляться.
Из машины достал нож, пошел на полицейских и не отреагировал на предупредительный выстрел. Правоохранители смогли быстро скрутить нарушителя.
За попытку нападения на сибиряка завели букет дел, два из которых – уголовные.
14:44:06 08-08-2023
Ну так то да, в памяти еще остались кадры как в Краснощековском районе, вот такой же синегал в патрульной машине двух инспекторов порезал. Одного даже кажется до смерти.
15:46:37 08-08-2023
не отреагировал на предупредительный выстрел --- на простреленную ногу отреагировал?