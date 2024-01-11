Cколько пьяных водителей поймала барнаульская ГИБДД за новогодние праздники
Госавтоинспекция в выходные работала в усиленном режиме
11 января 2024, 09:00, ИА Амител
66 водителей в состоянии алкогольного опьянения поймала ГИБДД на дорогах Барнаула с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024-го. При этом десять из них попались уже во второй раз и будут проходить по уголовной статье. Об этом amic.ru сообщили в отделе пропаганды Госавтоинспекции краевой столицы.
56 водителей попались на пьяном вождении в первый раз, в отношении них оформили административные протоколы по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ ("Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения"). Они заплатят штраф 30 тысяч рублей и лишатся прав на срок от полутора до двух лет.
За повторную пьяную езду арестовали десять человек, и они попадут под уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"). Им грозит либо крупный штраф, либо лишение свободы сроком до двух лет с ограничением права заниматься определенной деятельностью в течение трех лет.
"В новогодние праздники ГИБДД работала в усиленном режиме, инспекторы с особым вниманием следили за состоянием водителей. Поэтому за десять дней экипажам ГИБДД удалось выявить большое число нетрезвых водителей", – отметили в Госавтоинспекции.
Кроме того, за новогодние праздники в городе случилось три ДТП с пьяными водителями. Они обошлись без пострадавших.
Напомним, что в прошлом году за время новогодних праздников в краевой столице задержали 58 пьяных водителей.
09:12:13 11-01-2024
Пьяного водителя может поймать только трезвый инспектор ...
09:39:57 11-01-2024
А не задержали ещё больше
11:42:59 11-01-2024
вот зачем садиться за руль пьяным? никогда не пойму
13:21:18 11-01-2024
Гость (11:42:59 11-01-2024) вот зачем садиться за руль пьяным? никогда не пойму... 80%, думаю, с остаточными. Не то, чтобы оправдываю,но от них вреда меньше, чем от многих трезвых
11:44:40 11-01-2024
Меня не поймали!!! 😜
13:28:42 11-01-2024
Было 58, стало 66. Как минимум 200 проехали мимо и небыли пойманы.
16:53:39 11-01-2024
Главное, что эти пьяные, уже никого не задавят. Выпил- сиди дома. А ДПС хорошо поработаль