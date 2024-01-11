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Cколько пьяных водителей поймала барнаульская ГИБДД за новогодние праздники

Госавтоинспекция в выходные работала в усиленном режиме

11 января 2024, 09:00, ИА Амител

Автомобили / Фото: amic.ru
Автомобили / Фото: amic.ru

66 водителей в состоянии алкогольного опьянения поймала ГИБДД на дорогах Барнаула с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024-го. При этом десять из них попались уже во второй раз и будут проходить по уголовной статье. Об этом amic.ru сообщили в отделе пропаганды Госавтоинспекции краевой столицы.

56 водителей попались на пьяном вождении в первый раз, в отношении них оформили административные протоколы по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ ("Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения"). Они заплатят штраф 30 тысяч рублей и лишатся прав на срок от полутора до двух лет.

За повторную пьяную езду арестовали десять человек, и они попадут под уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"). Им грозит либо крупный штраф, либо лишение свободы сроком до двух лет с ограничением права заниматься определенной деятельностью в течение трех лет.

"В новогодние праздники ГИБДД работала в усиленном режиме, инспекторы с особым вниманием следили за состоянием водителей. Поэтому за десять дней экипажам ГИБДД удалось выявить большое число нетрезвых водителей", – отметили в Госавтоинспекции.

Кроме того, за новогодние праздники в городе случилось три ДТП с пьяными водителями. Они обошлись без пострадавших.

Напомним, что в прошлом году за время новогодних праздников в краевой столице задержали 58 пьяных водителей.

Барнаул ДТП Новый год ГИБДД водители
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Комментарии 7

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Гость

09:12:13 11-01-2024

Пьяного водителя может поймать только трезвый инспектор ...

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Гость

09:39:57 11-01-2024

А не задержали ещё больше

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Гость

11:42:59 11-01-2024

вот зачем садиться за руль пьяным? никогда не пойму

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Пузырек

13:21:18 11-01-2024

Гость (11:42:59 11-01-2024) вот зачем садиться за руль пьяным? никогда не пойму... 80%, думаю, с остаточными. Не то, чтобы оправдываю,но от них вреда меньше, чем от многих трезвых

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Сергей

11:44:40 11-01-2024

Меня не поймали!!! 😜

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Гость

13:28:42 11-01-2024

Было 58, стало 66. Как минимум 200 проехали мимо и небыли пойманы.

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гость 1

16:53:39 11-01-2024

Главное, что эти пьяные, уже никого не задавят. Выпил- сиди дома. А ДПС хорошо поработаль

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