Скончался основатель "Алтайских строителей" Сергей Санников

Он был первопроходцем в саморегулировании в строительной отрасли

09 августа 2023, 14:15, ИА Амител

Фото: realtai.ru

Бывший генеральный директор объединения "Алтайские строители" Сергей Санников скончался 6 августа в возрасте 75 лет. Об этом сообщается на сайте организации.

Санников родился в Пермской области 2 июля 1948 года. После службы в армии поступил на заочное отделение Алтайского пединститута, одновременно с этим начав работать секретарем комитета комсомола барнаульского котельного завода.

С 1987 года занял должность зампреда Октябрьского районного исполнительного комитета. С 1992 по 1994 год – первый замглавы администрации Барнаула. После возглавлял комитет администрации Алтайского края по ЖКХ и газовому хозяйству. Затем перешел на должность заместителя министра регионального развития Республики Алтай.

Санников стал первопроходцем в саморегулировании в строительной отрасли. В 2009 году он создал четвертую в РФ саморегулируемую организацию "Алтайские строители". Ее руководителем он избирался восемь лет подряд.

Прощание с Сергеем Санниковым прошло 9 августа.