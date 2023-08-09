Скончался основатель "Алтайских строителей" Сергей Санников
Он был первопроходцем в саморегулировании в строительной отрасли
09 августа 2023, 14:15, ИА Амител
Бывший генеральный директор объединения "Алтайские строители" Сергей Санников скончался 6 августа в возрасте 75 лет. Об этом сообщается на сайте организации.
Санников родился в Пермской области 2 июля 1948 года. После службы в армии поступил на заочное отделение Алтайского пединститута, одновременно с этим начав работать секретарем комитета комсомола барнаульского котельного завода.
С 1987 года занял должность зампреда Октябрьского районного исполнительного комитета. С 1992 по 1994 год – первый замглавы администрации Барнаула. После возглавлял комитет администрации Алтайского края по ЖКХ и газовому хозяйству. Затем перешел на должность заместителя министра регионального развития Республики Алтай.
Санников стал первопроходцем в саморегулировании в строительной отрасли. В 2009 году он создал четвертую в РФ саморегулируемую организацию "Алтайские строители". Ее руководителем он избирался восемь лет подряд.
Прощание с Сергеем Санниковым прошло 9 августа.
14:40:44 09-08-2023
так закончилось уже? а вы только пишите новость
15:33:14 09-08-2023
Да, попрощались уже. Видел как выезжали от Аносова, впереди микроавтобусов машина ГИБДД с мигалками, и еще одна оставалась у здания. С почетом проводили, не как простолюдинина.