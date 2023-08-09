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Скончался основатель "Алтайских строителей" Сергей Санников

Он был первопроходцем в саморегулировании в строительной отрасли

09 августа 2023, 14:15, ИА Амител

Фото: realtai.ru
Фото: realtai.ru

Бывший генеральный директор объединения "Алтайские строители" Сергей Санников скончался 6 августа в возрасте 75 лет. Об этом сообщается на сайте организации.

Санников родился в Пермской области 2 июля 1948 года. После службы в армии поступил на заочное отделение Алтайского пединститута, одновременно с этим начав работать секретарем комитета комсомола барнаульского котельного завода.

С 1987 года занял должность зампреда Октябрьского районного исполнительного комитета. С 1992 по 1994 год – первый замглавы администрации Барнаула. После возглавлял комитет администрации Алтайского края по ЖКХ и газовому хозяйству. Затем перешел на должность заместителя министра регионального развития Республики Алтай.

Санников стал первопроходцем в саморегулировании в строительной отрасли. В 2009 году он создал четвертую в РФ саморегулируемую организацию "Алтайские строители". Ее руководителем он избирался восемь лет подряд.

Прощание с Сергеем Санниковым прошло 9 августа.

Барнаул Алтайский край утраты

Комментарии 2

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Гость

14:40:44 09-08-2023

так закончилось уже? а вы только пишите новость

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Гость

15:33:14 09-08-2023

Да, попрощались уже. Видел как выезжали от Аносова, впереди микроавтобусов машина ГИБДД с мигалками, и еще одна оставалась у здания. С почетом проводили, не как простолюдинина.

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