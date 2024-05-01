Снегопад и дождь ожидаются в Алтайском крае 1 и 2 мая

Синоптики не исключают установления снежного покрова

01 мая 2024, 13:32, ИА Амител

Апрельский снег / Фото: Константин Причиненко, amic.ru

Алтайские синоптики спрогнозировали на ближайшие дни появление снежного покрова и гололедные явления. Согласно прогнозу регионального Гидрометцентра, особенно сильные осадки ожидаются в предгорьях края.

Во второй половине дня 1 мая и в первой половине ночи 2 мая ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. В предгорьях сильные, местами возможно отложение мокрого снега. На дорогах гололедица. Ночью температура местами опустится до -3 градусов.

Вместе с тем в западных районах Алтайского края сохраняется высокая пожароопасность – четвертый класс горимости.