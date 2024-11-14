У Аллы Пугачевой сорвалось два концерта в России
От первого отказалась она сама, от второго – заказчик
14 ноября 2024, 15:50, ИА Амител
Микрофон / Фото: pxhere.com/ru/photo/813230
У народной артистки СССР Аллы Пугачевой, которая покинула Россию, сорвалось два концерта в стране. Об этом стало известно из сообщения Telegram-канала Mash.
Алла Борисовна переживает из-за того, что видео с ее выступления могут быть слиты в Сеть. Кроме того, ей не хватает участников музыкального коллектива.
По информации канала, Алла Пугачева была готова выступить в России за 200 тысяч евро (примерно 21 миллион рублей). В ее райдер входили перелет бизнес-классом, охрана и передвижение на автомобилях бизнес-класса. Договоры были заключены, но в первом случае от выступления отказалась сама певица, а во втором – заказчик.
17:34:11 14-11-2024
Нечего тут выступать. Как деньги получать, так в Россию. А как с Галкиным про россиян гадости за границей говорить, так первые.
19:46:02 14-11-2024
Константин (17:34:11 14-11-2024) Нечего тут выступать. Как деньги получать, так в Россию. А к...
Я прям смотрю вы кайфуте от действий. Прям вам так все нравится!
21:42:43 15-11-2024
Гость (19:46:02 14-11-2024) Я прям смотрю вы кайфуте от действий. Прям вам так все н... да что им объяснять....)
17:39:09 14-11-2024
Ну, кому она нужна сейчас, эта старая перечница? Денег хочется заработать на былой славе? Хочет, чтобы народ поддержал её материально? А за что?... Почему я должен свои деньги отдавать ей на икру с маслом? Пусть, как большинство пенсионеров посидит на гречке! Как все!
18:01:58 14-11-2024
Романыч (17:39:09 14-11-2024) Ну, кому она нужна сейчас, эта старая перечница? Денег хочет... у нее, если не ошибаюсь, даже песня была "так же, как все, как все, как все, я по земле хожу- брожу". оказалась пророческой)
19:21:44 14-11-2024
Если примадонна одобряет действия РФ, то почему за бугор слиняла? Если осуждает, то зачем же своими концертами порывалась фактически реабилитировать изгойку в глазах мировой общественности?
Видимо, просто-напросто планировала срубить бабла, руководствуясь тем, что деньги "не пахнут", а если и пахнут, то не настолько, чтобы жертвовать ими из каких бы то ни было "принципов"...
21:26:13 14-11-2024
Гость (19:21:44 14-11-2024) Если примадонна одобряет действия РФ, то почему за бугор сли... а шаман ваш сколько рубит бабла, что не считаешь?
09:05:50 15-11-2024
Гость (21:26:13 14-11-2024) а шаман ваш сколько рубит бабла, что не считаешь?... ]
Видимо когда кончаются доводы, то...
При чем тут Шаман, если статья про Пугачеву?
23:14:01 16-11-2024
Гость (09:05:50 15-11-2024) ... ШАМАНА не трожь!
Он наш и он уж точно талант, а не старуха с прокуренным скрипучим голосом и в отличие от ПуГалкиной не под фанеру поёт!
19:30:20 14-11-2024
Забавно, что никого не волнует тот, кто её заказывает...
20:25:48 14-11-2024
Только смерть избавит её от душевных мук! - не мучайте старушку.
Пугачёва - это кто?
20:51:28 14-11-2024
Олег (20:25:48 14-11-2024) Только смерть избавит её от душевных мук! - не мучайте стару...
А вот кто ты? Побирушка из АК
20:53:55 14-11-2024
Ах как мне ее жалко! Я счас заплачу! Наверное не хватает денег на коммуналку в израилях? так пускай пола помоет местным алигархам может раскошеляться?
22:43:16 14-11-2024
что пугачиха отрабатывает лярдик за домик в грязи?
лярд уже просрали?
в Россию матушку побежала старая кляча.
11:28:26 15-11-2024
"Умерла", так "умерла".