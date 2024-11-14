У Аллы Пугачевой сорвалось два концерта в России

От первого отказалась она сама, от второго – заказчик

14 ноября 2024, 15:50, ИА Амител

Микрофон / Фото: pxhere.com/ru/photo/813230

У народной артистки СССР Аллы Пугачевой, которая покинула Россию, сорвалось два концерта в стране. Об этом стало известно из сообщения Telegram-канала Mash.

Алла Борисовна переживает из-за того, что видео с ее выступления могут быть слиты в Сеть. Кроме того, ей не хватает участников музыкального коллектива.

По информации канала, Алла Пугачева была готова выступить в России за 200 тысяч евро (примерно 21 миллион рублей). В ее райдер входили перелет бизнес-классом, охрана и передвижение на автомобилях бизнес-класса. Договоры были заключены, но в первом случае от выступления отказалась сама певица, а во втором – заказчик.