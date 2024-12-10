Шесть из них готовились в учебных заведениях и людных местах

10 декабря 2024, 17:50, ИА Амител

Фото: unsplash.com / Scott Rodgerson

В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) рассказали, что за 2024 год в России предотвратили 190 терактов. Об этом сообщает РИА Новости.

"Скоординированными действиями силовых структур на стадии подготовки предотвращено 190 терактов, шесть из которых готовились в учебных заведениях и местах массового пребывания людей", – сказано в сообщении.

Теракты планировали совершить участники запрещенных в России движений.

Совместное заседание НАК и Федерального оперативного штаба прошло 10 декабря в Москве.

Специалисты подвели итоги годовой работы и определили важнейшие направления деятельности на 2025 год.