В России предотвратили почти 200 терактов за 2024 год
Шесть из них готовились в учебных заведениях и людных местах
10 декабря 2024, 17:50, ИА Амител
Фото: unsplash.com / Scott Rodgerson
В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) рассказали, что за 2024 год в России предотвратили 190 терактов. Об этом сообщает РИА Новости.
"Скоординированными действиями силовых структур на стадии подготовки предотвращено 190 терактов, шесть из которых готовились в учебных заведениях и местах массового пребывания людей", – сказано в сообщении.
Теракты планировали совершить участники запрещенных в России движений.
Совместное заседание НАК и Федерального оперативного штаба прошло 10 декабря в Москве.
Специалисты подвели итоги годовой работы и определили важнейшие направления деятельности на 2025 год.
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