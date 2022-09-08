Фестиваль детского дворового футбола прошёл в Барнауле

7 сентября в Парке спорта Алексея Смертина прошёл региональный этап IV Всероссийского фестиваля детского дворового футбола 6х6 среди команд юношей и девушек 2008-2009 годов рождения. Организаторами мероприятия выступили алтайское отделение Всероссийской федерации школьного спорта.

Поддержать участников турнира пришли представители Минспорта края, политики и известные в прошлом спортсмены, в том числе Иван Нифонтов и Татьяна Ильюченко.

Всего в региональном этапе фестиваля приняли участие 17 команд из 11 районов и городов края — 11 команд юношей и 6 команд девушек. В зональном этапе, который проходил на территории края в августе, состязались около 30 детских дворовых футбольных команд — более 500 юных футболистов.

Перед участниками соревнований выступили команда по чир спорту «Экстрим» (спортивная школа № 9), воспитанники танцевально-спортивного клуба «Династия» и воспитанницы спортивной школы «Жемчужины Алтая». Среди юношей первое место заняла команда «КСЦ» из Бийска. Далее идёт «Факел» (Заринск), «Юник» (Алтайский район). У девушек тройка лучших команд распределилась так: «Кучук» (Шелаболихинский район), «Рубин» (Ребрихинский район), «Юность» (Бийск).

Команды-победители получили право представлять Алтайский край в финале Всероссийского фестиваля детского дворового футбола 6х6, который пройдёт в Казани.